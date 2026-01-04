La Administración Electrónica de la Junta tramitó 2,7 millones de solicitudes en 2025

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La Administración Electrónica de la Junta de Castilla y León, que cuenta con más de 1.500 procedimientos, tramitó 2,7 millones de solicitudes en 2025.

El uso de estos canales digitales se ha consolidado de manera "sostenida", según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Desde el inicio del cómputo, se han registrado electrónicamente más de 27,6 millones de solicitudes, una cifra que refleja la "confianza" de ciudadanos y empresas en este modelo de gestión, mientras el pasado 2025 se han tramitado más de 2,7 millones de solicitudes, en niveles "muy similares" a los del ejercicio anterior.

La interoperabilidad con otras administraciones públicas se ha convertido así en un "elemento clave" para reducir cargas administrativas, ha agregado la Junta, que también ha realizado más de 46,1 millones de consultas de interoperabilidad, con lo que se evita la presentación repetida de documentos y certificados.

En este contexto, solo en 2025 se han superado los 7,4 millones de consultas, lo que supone "un importante ahorro de tiempo y gestiones para la ciudadanía".

"Especial relevancia" tienen también los servicios de respuesta inmediata, que permiten obtener certificados, licencias o resoluciones en plazos inferiores a 72 horas y que acumulan ya más de 707.000 consultas, con más de 73.000 realizadas en 2025.

La digitalización de la gestión documental refuerza este proceso, pues la Junta custodia actualmente más de 85,3 millones de documentos electrónicos. En 2025 se han incorporado más de 11,7 millones de documentos, con un volumen "muy similar" al del año anterior y con la "plena integración del expediente electrónico".