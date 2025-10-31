Más de 50 municipios sorianos se adhieren al 012 Rural de la Junta

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Servicio 012 Rural de la Junta llega a 50 municipios de Soria para ofrecer información sobre trámites y servicios municipales a los vecinos. El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, y 50 alcaldes de la provincia de Soria, en presencia del presidente de la Diputación, Benito Serrano, han firmado el convenio de la Comunidad en materia de adhesión al 012 de Ayuntamientos. Esta incorporación no supone ningún coste para las entidades locales, y las llamadas al teléfono 012 se atenderán en horario ininterrumpido de 8.00 a 22.00 horas de lunes a viernes, y los sábados, de 9.00 a 14.00 horas.

Con esta expansión municipal, cualquier vecino podrá obtener información de los servicios que presta su Ayuntamiento y sobre las materias que gestiona con una simple llamada al 012, o bien al 983 327 850, este último sin coste si se dispone de tarifa plana telefónica.

La ventaja es doble para los usuarios: por un lado, se garantiza su atención en una franja horaria mucho más amplia que la que se ofrece habitualmente de forma presencial en la sede municipal, y por otro, se facilita la gestión de los trámites y se evita el desplazamiento a las dependencias municipales de los ciudadanos, muchos de ellos de avanzada edad en estos núcleos rurales, según ha explicado este viernes el consejero.

González Gago ha explicado de forma práctica cómo pueden verse beneficiados los vecinos con esta nueva utilidad: “Con la colaboración de la Junta de Castilla y León, los Ayuntamientos acercarán su administración al ciudadano, y les facilitarán el acceso a la información municipal en temas tan habituales como conocer qué se requiere para obtener una licencia de obras para una nueva construcción, saber qué documentación se precisa para poner un vado de garaje y cómo se puede pedir, o estar al tanto de qué tasas o impuestos locales se deben pagar por la realización de una actividad”.

El servicio 012, adscrito a la Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, no solo transmite información administrativa, sino que también presta asistencia al ciudadano durante la tramitación de procedimientos y servicios, especialmente de aquellas solicitudes municipales que necesariamente deban presentarse y tramitarse por internet, que en ocasiones pueden presentar dificultades para determinados ciudadanos. El hecho de acercar este servicio a las zonas rurales de la Comunidad y a su ámbito municipal ayuda a romper la brecha digital, y a facilitar el día a día a aquellos castellanos y leoneses que no tienen conocimientos tecnológicos amplios.

Desde que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presentara el Plan de Expansión Rural del 012, ya se han firmado los correspondientes convenios de colaboración con todas las Diputaciones Provinciales, en virtud de los cuales los castellanos y leoneses pueden acceder a la información provincial de cada Diputación a través de este teléfono autonómico.

Además, tras la firma de estos convenios, las diputaciones están promoviendo entre los ayuntamientos de cada una de las provincias la adhesión al Plan de Expansión Rural del 012. Tras la firma con los ayuntamientos de las provincias de Ávila, de Valladolid, de Burgos, de León, de Salamanca, de Palencia y de Soria, se prevé que los municipios interesados del resto de las provincias se adhieran a este Plan durante las próximas semanas, sin perjuicio de que nuevos municipios de estas siete provincias también puedan hacerlo si ese es su deseo.

En este sentido, el consejero ha reiterado su ofrecimiento a las entidades locales de Castilla y León para poder implantar este servicio, sin coste alguno para ellos: “Vuestras demandas como municipios son nuestras preocupaciones como Junta de Castilla y León, y ahí siempre nos tendréis, no solo mediante el apoyo económico a través de las diferentes líneas de ayudas, sino también mediante la cooperación técnica, para mejorar la prestación de los servicios públicos a los que las entidades locales estáis obligadas”.

La ampliación del servicio 012 a Diputaciones y Ayuntamientos viene contemplada en el Decreto aprobado por la Junta de Castilla y León en junio de 2024. De esta forma, se ofrece seguridad jurídica a los usuarios de esta nueva extensión, "garantizando siempre el compromiso con la calidad y la mejora del servicio, así como con los derechos de sus usuarios en materia de privacidad y protección de datos".

El servicio 012 cuenta ya con una larga trayectoria de más de dos décadas en Castilla y León. Durante este tiempo, ha recibido más de 13 millones de consultas, apreciándose además una tendencia de crecimiento constante durante los últimos años. En él trabajan 80 profesionales, formados en todas las novedades sobre la prestación de servicios públicos, de los cuales 22 están especializados en consultas de asistencia a la tramitación electrónica. Las llamadas recibidas son atendidas en más de 80 idiomas.