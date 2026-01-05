La carta de Soria Ya a los Reyes reclama a Mañueco «compromisos reales»

Soria Ya acudió con los Reyes Magos a entregar la carta a Mañueco en la Delegación de la Junta.Montesegurofoto

Soria Ya inició el año electoral en la Comunidad Autónoma con una acción simbólica para trasladar al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, las principales demandas pendientes de la provincia y denunciar lo que siempre ha mantenido, que el Gobierno autonómico continúa relegando a Soria al vagón de cola de sus prioridades.

A través de una carta portada por los Reyes Magos, que acompañaron a los miembros de Soria Ya, la plataforma quiere recordar al presidente autonómico «que no puede hablarse de gran acuerdo de Comunidad mientras Soria siga acumulando promesas incumplidas, inversiones que no llegan y decisiones políticas que agravan sus problemas estructurales».

Con este gesto, Soria Ya pretende evidenciar que muchas de las actuaciones anunciadas por la Junta para Soria se han quedado en meros titulares, «mientras la realidad de la provincia apenas ha cambiado».

Su puesta en escena se extendió desde la sede de los sorianistas, en el casco antiguo, por las calles del centro de Soria, acompañado por la música de los gaiteros y hasta llegar a la Delegación Territorial de la Junta, donde el portavoz y procurador Ángel Ceña leyó la carta a entregar a Fernández Mañueco, mientras sostenía el típico carbón dulce que sirve de consuelo a quienes no tienen regalos de los Reyes Magos.

Entre las peticiones que Soria Ya hace al actual presidente y candidato del PP para la cita en las urnas de marzo, se incluyen compromisos concretos en materia de servicios públicos, sanidad, infraestructuras, empleo y medidas eficaces contra la despoblación, ámbitos en los que Soria sigue a la cola de la comunidad pese a los reiterados anuncios de la Junta. La carta subraya que la provincia «no necesita más declaraciones grandilocuentes», sino plazos, partidas presupuestarias claras y mecanismos de seguimiento que garanticen que lo aprobado se ejecuta.

Soria Ya recuerda en la misiva que los «fracasados» presupuestos autonómicos para 2026 se presentaron como los «más altos de la historia» mientras territorios como Soria continúan sin ver resueltas cuestiones básicas que condicionan su futuro y el día a día de los sorianos, insistió la plataforma, que denuncia que, una vez más, «la provincia queda en un segundo plano cuando se reparten inversiones y proyectos estratégicos, a pesar de ser uno de los territorios más castigados por la despoblación y la falta de oportunidades».

El movimiento ciudadano recalcó que no basta con incluir a Soria en notas de prensa o en discursos institucionales si después las partidas no se materializan y los proyectos se eternizan o nunca llegan a iniciarse. «Para Soria Ya, la credibilidad de Mañueco y de su Gobierno se mide en obras, servicios y medidas efectivas, no en promesas recurrentes cada inicio de año», destacó en un comunicado.

En la carta, reprocha al presidente de la Junta que haya convertido los compromisos con Soria en un catálogo de anuncios que se repiten «campaña tras campaña» sin traducirse en cambios tangibles para la ciudadanía.

La plataforma recalca que la provincia no puede permitirse seguir paralizada y sumida en retrasos, y que la paciencia de los sorianos con las promesas incumplidas está «completamente agotada». Soria Ya reclama a Mañueco que abandone la lógica de los titulares y asuma una agenda de trabajo clara con objetivos verificables para Soria, con plazos públicos y rendición de cuentas periódica sobre el grado de cumplimiento. La formación advierte de que seguirá señalando cada incumplimiento y cada intento de utilizar a la provincia como mero recurso retórico en los debates autonómicos.

La plataforma recuerda, ya mirando a la cita de las urnas en marzo, que la experiencia de los últimos años en las Cortes de Castilla y León ha demostrado que «sin una voz fuerte y constante, Soria tiende a desaparecer del centro de las decisiones de la Junta de Castilla y León». Por ello, insiste, Soria Ya reivindica la necesidad de mantener «una representación propia que no esté sometida a las prioridades de los grandes partidos, más atentos a los territorios con mayor peso en escaños y asuntos alejados de las necesidades diarias de los sorianos».

Los sorianistas reiteran que su única prioridad es la defensa de la provincia y que continuarán utilizando todos los cauces institucionales y sociales a su alcance para que Fernández Mañueco deje de mirar hacia otro lado. La plataforma subraya que los sorianos seguirán alzando la voz hasta que Soria «deje de ser tratada como una provincia de segunda dentro de su propia comunidad autónoma».