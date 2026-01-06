La edad media de los vehículos de la Comunidad se sitúa en 16,82 años, la segunda más ‘vieja’ del país

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La antigüedad del parque de vehículos de Castilla y León continúa creciendo y ya se sitúa en los 16,82 años de media, frente a los 15,50 años de 2020. Además, la Comunidad cuenta con los segundos vehículos más ‘viejos” del conjunto de España, solo superada por Extremadura, donde se alcanzan los 16,83 años, y casi dos años por encima de la media nacional, que se sitúa en 14,87 años, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) relativos a 2024.

Antigüedad del parque de vehículos ICAL

Pero la tendencia de envejecimiento es generalizada en todo el territorio nacional. Solo tres comunidades autónomas (Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana) tienen una edad media del parque por debajo de la media nacional. En concreto, Madrid lidera el ranking con los vehículos más nuevos, con una media de 11,46 años, seguida de País Vasco (14,53), Comunidad Valenciana (14,68). En el extremo opuesto, junto Extremadura y Castilla y León, se encuentran Galicia (16,35), Castilla-La Mancha (16,28) y Asturias (16,16).

Por provincias, la diferencia oscila entre los 15,44 años de Valladolid y los 17,90 de Ávila. Después de la provincia vallisoletana aparece Burgos (16,23 años), Soria (16,75 años), Palencia (16,88 años) y Salamanca (16,99 años). El resto superan los 17: Segovia (17,16 años), León (17,56 años) y Zamora (17,78 años).

De los 1.980.534 vehículos de la Comunidad, el 55,41% tiene entre 10 y 24 años, el 18,92% entre cuatro y nueve; el 18,07% más de 25 años y el 7,61% menos de cuatro, recoge Ical.

Este incremento de la antigüedad tiene una relación directa con la siniestralidad, dado que la edad media de los vehículos implicados en siniestros con víctimas mortales roza los 13 años. Además, desde el sector automovilístico se subraya que esta realidad no solo está vinculada al estado mecánico, sino también a la ausencia de tecnologías de seguridad avanzadas en los modelos más antiguos. Al mismo tiempo, se alerta del alto nivel de contaminación de los vehículos más antiguos.

Un informe de Línea Directa de 2022 realizó un cálculo sobre el número de vidas que se podrían salvar si se lograra rebajar la antigüedad del vetusto parque automovilístico español. En base a sus estimaciones, atendiendo a la letalidad que presentan los vehículos según su antigüedad, se apunta que una edad media por debajo de los diez años evitaría anualmente la muerte de hasta 260 personas en accidente de tráfico.

Además de envejecer, el parque de vehículos continúa creciendo progresivamente. En la última década se incrementó en Castilla y León un 14,9% hasta superar los 1,98 millones (+257.198), mientras que en el conjunto de España creció un 20,62 % y alcanzó los 37.86 millones.

Turismos

El 68,6% del total de vehículos en la Comunidad son turismos (1.358.779), que en la última década crecieron un 9 por ciento. Después aparecen las motocicletas, con un total de 165.302 unidades, que representan el 8,35 por ciento. El incremento de matriculaciones en la última década fue del 38,3%. Además, en la Comunidad están dadas de alta 155.199 furgonetas (7,84 por ciento) y 134.422 camiones (6,79 por ciento).

Por provincias, León se sitúa en cabeza con 397.882 vehículos, seguida de Valladolid (378.746), Burgos (286.050), Salamanca (256.985), Zamora (156.073), Ávila (145.972), Segovia (142.664), Palencia (135.255) y Soria (80.907).