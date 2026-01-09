La Junta aprueba casi 6 millones de euros para consolidar el liderazgo de Castilla y León en acuicultura de interior

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León resolvió este viernes la convocatoria de ayudas destinadas a impulsar las inversiones en empresas de acuicultura y de transformación y comercialización de sus productos, con una dotación de casi seis millones de euros que permitirá a siete empresas movilizar una decena de proyectos de inversión por cerca de 11,8 millones de euros. Estas ayudas, integradas dentro del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León 2024-2028 y financiadas por el Fondo Europeo Marítimo de Pesca y Acuicultura (FEMPA) 2021-2027.

El anuncio lo realizó la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante su visita a la empresa palentina Merpacífico, en la que estuvo acompañada por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y el CEO de la empresa, Conrado Merino.

La convocatoria, que atendió a todas las empresas que solicitaron la ayuda y cumplían con los requisitos, se articula en dos líneas diferentes. Por un lado, se encuentra la destinada a las ayudas a la inversión en la producción de acuicultura que concedió 2,25 millones para financiar tres proyectos pertenecientes por un montante global de 3,76 millones de euros.

Por otro, la línea de ayudas a la comercialización y transformación de productos concedió 3,72 millones de euros a siete proyectos valorados en algo más de 8 millones de euros. En este sentido, la empresa Merpacífico figura entre las beneficiarias de esta segunda línea para apoyar una inversión de mejoras tecnológicas en el procesado de pulpo.

Según explicó la consejera, estas ayudas se enmarcan en el Plan de Industria Agroalimentaria que presentó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que tienen como objetivo reforzar un sector estratégico para Castilla y León. “Son seis millones de euros, diez proyectos industriales para ayudar y movilizar más de doce millones de euros en Castilla y León en esa apuesta por la acuicultura”, señaló González Corral.

La consejera destacó que Castilla y León se consolidó como un referente nacional en este sector, al ser la comunidad autónoma de interior con mayor volumen de producción y de negocio en acuicultura. En el conjunto de España, y en comparación con regiones con costa, ocupa la quinta posición en volumen de negocio. “Tenemos que sentirnos muy orgullosos de estas empresas que apuestan por Castilla y León y que siguen creciendo año tras año”, afirmó, recoge Ical.

González Corral también puso en valor el peso de la Comunidad en la alimentación piscícola, ya que produce más del 90% del pienso de alimentación animal, con exportaciones a otras comunidades autónomas y a distintos países europeos. En este contexto, subrayó el apoyo de la Junta a la innovación y a la investigación, a través del Instituto Tecnológico Agrario y del Centro Tecnológico de Acuicultura de Segovia, puestos a disposición de las empresas del sector.

En cuanto a la resolución de la convocatoria, la consejera destacó que todas las empresas que se presentaron pudieron acceder a las ayudas, al contar la Junta con presupuesto suficiente, y avanzó que Merpacífico recibirá alrededor de 900.000 euros, el importe máximo previsto en esta línea. “Al final apoyamos la inversión, la creación de empleo y el crecimiento de nuestro sector agrario y agroalimentario”, resumió.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, agradeció la visita institucional y resaltó la importancia de Merpacífico como proyecto industrial estratégico para la provincia. “Es una empresa fundamental para Palencia por la creación de empleo, la innovación y la modernidad, y también por el efecto sorpresa de ser una de las principales provincias productoras de pulpo desde el interior”, señaló.

Armisén subrayó además la colaboración entre administraciones y el compromiso de la Diputación con el tejido empresarial palentino y destacó la incorporación de Merpacífico a la marca Alimentos de Palencia, que permite proyectar la imagen de la provincia en ferias nacionales e internacionales. “Desde la Diputación vamos a seguir impulsando a las empresas y pidiendo que se siga apostando por este sector productivo tan importante para nosotros”, añadió.

Finalmente, el CEO de Merpacífico, Conrado Merino, agradeció el respaldo institucional y valoró el acompañamiento recibido por parte de la Junta desde el inicio del proyecto. Merino explicó que las inversiones realizadas durante el último año permitieron incrementar la plantilla en unas 40 personas, hasta alcanzar actualmente alrededor de 140 empleados, y duplicar la capacidad productiva de la empresa. En este sentido, detalló que la inversión en nueva maquinaria ronda los dos millones de euros, lo que permitió pasar de 600 toneladas de pulpo cocido en 2023 a más de 1,3 millones de kilos en 2024. “Comprar más maquinaria para producir más lleva consigo crear más puestos de trabajo; todo va de la mano”, concluyó.

Merpacífico es una empresa constituida en el año 2023 dedicada al procesado de pulpo con unas instalaciones de 10.000 metros cuadrados situada en el polígono industrial de Palencia. En ellas se pueden producir hasta diez toneladas de pulpo fresco y otras tantas de pulpo cocido al día, con un producto procedente especialmente de Marruecos y Mauritania, y almacenar hasta tres millones de kilos a temperatura controlada (-28 ºC).