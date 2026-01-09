Tierras del Cid firma ocho contratos de ayuda por más de 343.000 euros con ayuntamientos de la zona

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Langa de Duero ha acogido la firma de los primeros contratos de ayuda otorgados por el Grupo de Acción Local Tierras Sorianas del Cid. Las obras cuentan con una ayuda que supera los 343.000 euros, se realizarán de acuerdo a ocho proyectos aprobados y son las siguientes:

Plan director del Castillo y las Bodegas. Ayuntamiento de Langa.

Hacendera fotográfica. Ayuntamiento de Rioseco de Soria

Equipamiento de sala polivalente cultural. Ayuntamiento de Santa María de las Hoyas

Iluminación ornamental y señalización del Castillo. Ayuntamiento de Castillejo de Robledo

Centro social. Ayuntamiento de Valdenebro

Hub de agroindustria. Ayuntamiento de San Esteban de Gormaz

Plan director para la puesta en valor de recursos municipales. Ayuntamiento de El Burgo de Osma

Rehabilitación de la atalaya islámica. Ayuntamiento de Montejo de Tiermes

La firma ha tenido lugar este jueves 8 de enero en el Bodegón de Langa, en el marco de la Intervención 7119 Leader del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC) de España para el periodo 2023-2027 en Castilla y León.

Los ocho contratos formalizados se corresponden con los expedientes aprobados dentro de la convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar proyectos de carácter no productivo promovidos por entidades locales, publicada en el BOP de Soria el 12 de marzo de 2025.

En la firma estuvieron presentes los alcaldes de los Ayuntamientos beneficiarios: Iván Andrés, de Langa de Duero y anfitrión del acto; Isabel Pernía, de Castillejo de Robledo; Daniel García, de San Esteban de Gormaz; Carlos Villalta, de Montejo de Tiermes; José Antonio Cercadillo, de Valdenebro; Eufemio Álvarez, de Rioseco de Soria. También estuvo presente el presidente de la Asociación Tierras Sorianas del Cid, Luis Ángel Martín Celma, quien destacó la variedad de las iniciativas municipales aprobadas, al mismo tiempo que alentó a los ayuntamientos firmantes a aprovechar al máximo estas ayudas para mejorar y dinamizar sus pueblos teniendo en cuenta la limitación de fondos con los que cuenta Tierras del Cid para el periodo 2023-2027.

Los proyectos aprobados dentro de la convocatoria dirigida a entidades locales abordan diferentes ámbitos de actuación, desde la rehabilitación del patrimonio histórico, hasta la puesta en valor de los recursos municipales, pasando por la mejora de los servicios públicos, el impulso de la actividad económica local y la dinamización social y comunitaria a través de la cultura.

La inversión total de los ocho proyectos municipales llega a los 343.723,22 euros, cantidad que duplica la ayuda pública Leader 2023-2027 concedida, que asciende en conjunto a los 169.738 euros, procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, con un máximo por proyecto de 25.000 euros.

Tierras Sorianas del Cid ha anunciado que en próximas fechas se procederá a la firma de los contratos de ayuda de la convocatoria que se publicó en paralelo para proyectos no productivos promovidos por entidades sin ánimo de lucro.

Por otro lado, el Grupo de Acción Local recuerda que está abierta la convocatoria para proyectos de empresas y emprendedores con la que se financian proyectos e iniciativas de creación, ampliación y diversificación de pequeñas y medianas empresas en diferentes sectores de actividad, y que cuenta con una dotación total de 1.155.454,05 euros de fondos públicos de la Unión Europea, la Administración General del Estado y la Junta de Castilla y León. Esta convocatoria está abierta de manera continuada hasta agotar los fondos disponibles.