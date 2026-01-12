Llegan los helicópteros medicalizados al Bierzo, Soria y Ávila

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante la presentación de las mejoras en transporte de emergencias sanitarias.César Sánchez

Castilla y León contará este mismo año con 10 helicópteros medicalizados, uno por cada provincia más otro para la comarca del Bierzo, y 204 ambulancias de emergencias, dos tercios de ellas en el ámbito rural. Son algunos de los datos ofrecidos hoy por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en Ponferrada, donde ofreció detalles de las mejoras en el transporte sanitario de la comunidad, con una inversión de más de 95 millones de euros.

Ahora entran en funcionamiento tres helicópteros, uno en el área de Salud del Bierzo, otro en Soria y uno más en Ávila, que se suman a los que ya hay en León, Burgos, Salamanca y Valladolid. “Y habrá tres más en las provincias restantes a lo largo de los próximos meses. En total 10 helicópteros medicalizados, uno por provincia más el del Bierzo”, dijo el presidente.

Las mejoras en este ámbito no acaban ahí, ya que también comenzarán a funcionar 14 ambulancias, nueve de soporte vital básico y cinco de soporte vital avanzado. Tres de ellas son para la provincia de León, que contará con dos de soporte vital avanzado en la capital de la provincia y en Ponferrada y unas de soporte vital básico para el municipio de Toreno.

“Queremos mejorar el sistema con una dotación en todas las provincias para atender de forma rápida y segura y llegar a las poblaciones más pequeñas. Estamos aupando a nuestra tierra al liderazgo nacional de atención a las personas”, señaló Mañueco, quien recordó que cuando entró de presidente solo había tres helicópteros y 157 ambulancias, que este año serán 204, lo que supone “un 30% más”. A estas ambulancias hay que sumar las que se destinan a servicios no urgentes, lo que completa un mapa de 720 vehículos.

“Hemos logrado tener el segundo mejor sistema sanitario de España y hoy vivimos un momento histórico”, remarcó. “El gobierno de Castilla y León funciona. Ofrece estabilidad a la sociedad y permite avances en servicios públicos, especialmente en sanidad”, añadió.

Mejoras en El Bierzo

El presidente aprovechó su visita a Ponferrada para repasar las inversiones que se han hecho en el área de salud del Bierzo y Laciana y hacer nuevos anuncios, como que este mismo viernes entrará en funcionamiento la Unidad de Ictus del Hospital del Bierzo y a lo largo del 2026 llegará un nuevo robot de cirugía traumatológica.

Recordó que se ha construido el nuevo Centro de Salud de Bembibre, se reformó el de Picotuerto, en Ponferrada, y se está avanzando en los trámites para construir el nuevo Centro de Salud Ponferrada I. Además el centro de Cuatrovientos cuenta con la Unidad de Dolor Crónico, que se extenderá a Bembibre y Fabero.

En el Hospital del Bierzo, se ha contratado a 84 nuevos profesionales, cubriendo cuatro de las seis plazas de Oncología. También se finalizó la reforma del área de Rehabilitación y Fisioterapia, quedando espacio libre para la Unidad Satélite de Radioterapia, cuyo proyecto está en ejecución. Y no se olvidó del Robot Da Vinci o los nuevos equipos de alta resolución, como TAC o resonancias magnéticas, recoge Ical.

“Hemos hecho grandes mejoras en el Bierzo y en toda la comunidad y seguiremos cumpliendo compromisos”, afirmó. “Desde el gobierno y gracias a los profesionales, gestionamos con eficacia, somos la comunidad que mejor gestiona los servicios públicos de toda España y no queremos que nos quiten los recursos”, concluyó.

Por su parte el gerente de Asistencia Sanitaria del Bierzo, Juan Ortiz de Saracho, agradeció todos los avances que se han dado en la sanidad berciana. “Se refuerza la equidad de nuestro sistema sanitario. Se ordenan las prioridades y cada inversión tiene impacto en la atención a los ciudadanos”.

La cita contó también con la presencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y el de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones.