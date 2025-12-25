El centro de salud de Covaleda tendrá una nueva unidad bucodental

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha una nueva Unidad de Salud Bucodental en el centro de salud de Covaleda. Esta nueva prestación mejora la cartera de servicios en el medio rural y se suma a las ya existentes en Soria capital, El Burgo de Osma, Ólvega y San Leonardo de Yagüe.

Así se puso de manifiesta en el último Consejo de Salud de Área celebrado este martes en la Delegación Territorial de la Junta en Soria y presidido por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio. El Consejo de Salud de Área es un órgano de participación comunitaria que tiene como objetivo colaborar, conocer, orientar, proponer e informar los programas de salud y las actividades sanitarias. Así, sus miembros son informados por la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) y el Servicio Territorial de Sanidad sobre las cuestiones más trascendentes acaecidas durante este 2025 desarrolladas en la demarcación territorial de su correspondiente Área de Salud.

Reunión del Consejo de Salud esta semana.HDS

Durante la reunión se expusieron los principales indicadores asistenciales con previsiones de cierre de 2025 de los niveles de Atención Primaria y Hospitalaria. En Atención Primaria se mantiene la actividad en las tres principales áreas de análisis: consultas médicas, de enfermería y de pediatría, al igual que ocurre en atención continuada, donde los registros son similares a 2024, tanto en el medio rural como urbano, según fuentes de la Delegación.

En Atención Hospitalaria, ha sido un año que presenta unas cifras similares de ingresos con el componente típico de la estacionalidad en los meses de enero y diciembre. Como dato significativo se encuentra la previsión del número de urgencias hospitalarias en 2025 que superará las 35.200, cifra que supone un incremento cercano al 3 % respecto al año anterior.

En consultas externas y actividad quirúrgica se ha mantenido en términos generales la actividad del año anterior. También se ha producido un aumento importante de actividad en TAC, manteniéndose la actividad de Ecografía, Resonancia y Mamografía. En cuanto a pruebas diagnósticas, ha habido ligeros crecimientos en pruebas de laboratorio de Bioquímica, Hematología y Microbiología.

Con todo ello, y según la Junta se prevé un nuevo descenso de la lista de espera quirúrgica que en cómputo anual se cuantificará en unos 50 pacientes menos (un 6 % menos). Asimismo, la lista de espera de consultas se mantiene en términos similares al año anterior y lo mismo puede decirse en cuanto a pacientes y demoras en la lista de espera de pruebas diagnósticas.

La reunión comenzó con una explicación en torno al V Plan de Salud de Castilla y León 2025-2032, por parte del gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, que informó del citado plan, aprobado en Consejo de Gobierno el 31 de julio de 2025. Este plan tiene como objetivo general establecer un marco estratégico para mejorar la salud individual y comunitaria de la población, integrando la promoción, protección, prevención, atención sanitaria e innovación.

Su objetivo es mejorar los resultados en salud mediante una acción pública eficaz, participada y alineada intersectorialmente; y su visión, convertir a Castilla y León en un territorio saludable, con calidad de vida y oportunidades, que protege a la población y fomenta la cohesión social y el desarrollo económico

Por lo que respecta a las nuevas prestaciones, servicios y equipamientos este año, se reseñó de forma especial la puesta en marcha en el mes de julio de la Unidad Satélite de Radioterapia, asumiendo en estos momentos toda la demanda de pacientes y tratamientos que generan los distintos servicios del Complejo Asistencial Universitario de Soria.

También se destacó la incorporación de la cirugía robótica como claro exponente de desarrollo tecnológico, avanzando en la mejora en la equidad, al producir la incorporación de nuevas tecnologías y continuar desarrollando una mejora de la cartera de servicios del Área de Salud de Soria. "Desde su entrada en funcionamiento se han llevado a cabo más de medio centenar de intervenciones quirúrgicas mediante esta técnica".

Por otro lado, el 18 de diciembre inició su actividad en el Hospital Virgen del Mirón la Unidad de Afrontamiento Activo del Dolor, cuyo objetivo es ofrecer una atención multidisciplinar y biopsicosocial a las personas con dolor crónico no oncológico del Área de Salud de Soria, favoreciendo su afrontamiento activo, autonomía funcional y calidad de vida.

Respecto a la situación general de las obras en el Área de Salud de Soria se trasladó al Consejo la próxima finalización de las obras de ampliación y reforma del Hospital Santa Bárbara fase II, una inversión que en conjunto ronda los 100 millones de euros.

Además, se ha referido el inicio de las obras en 2025 en los centros de salud de El Burgo de Osma y Soria Norte en la capital, con unos presupuestos de 6,5 millones y 10 millones de euros, respectivamente. Recientemente, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, presentó el proyecto del nuevo centro de salud de San Leonardo de Yagüe, cuyas obras se licitarán a lo largo de 2026 y supondrán una inversión próxima a los 5 millones de euros (incluido el equipamiento tecnológico y el montaje).

También se va a ampliar y reformar el Centro de Salud de Almazán, estando prevista la licitación del proyecto en las próximas semanas.

En materia de personal, estuvieron sobre la mesa los procesos de selección de todas las categorías profesionales para hacer frente al objetivo de estabilización de plazas en toda la Administración Pública. La GASSO mostró su agradecimiento al "esfuerzo realizado por la Gerencia Regional de Salud para la coordinación de todos los procesos y al Servicio de Personal y a las Direcciones Asistenciales por la gestión de un importante número de ceses y tomas de posesión a lo largo de todo el año".

En este sentido, se ha puesto de relieve el dato de la reducción de la interinidad del personal médico en el Área de Salud de Soria, que ha pasado del 36% en el año 2021 a menos del 12% en 2025.

También se ha hecho hincapié en la tasa de interinidad en Atención Primaria en su conjunto que ha descendido del 19% en 2021 al 10% en el presente año.

Por su parte, la jeja del Servicio Territorial de Sanidad, Elena del Vado, explicó que los últimos datos recibidos de la Red Centinela sanitaria, correspondientes a la semana 50, indican que la tasa de incidencia semanal del virus de la gripe se sitúa en 149 casos/100.000 habitantes. La semana anterior, la tasa de incidencia fue de 173 casos/100.000 habitantes.

En este punto, Del Vado destacó que la vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS) de niños nacidos entre el 1 de abril a 30 de septiembre de 2025 alcanza una cobertura del 96,2 %, y llega al 100 % tanto en niños nacidos en octubre y noviembre de este año.

La cobertura total de la población en vacunación frente a la Covid es del 15,8 %. Por franjas de edad, se ha suministrado vacuna al 17,6 % de los mayores de 12 años; al 41,9 % de 60 o más años; y al 57,9 % de 70 o más años.

La vacunación frente a la gripe alcanza al 51,32 % del total de la población y por edades, al 45,5 % en menores de nueve años; al 13,1 %, en menores de 60 años; al 68,6 % de 60 o más años; y al 78,1 % de mayores de 65 años.

Igualmente, en el Consejo de Salud de Área se ha dado cuenta de la situación asistencial en lo que se refiere al momento actual de infecciones respiratorias agudas, en relación con el ‘Informe Vigira’.

En Atención Primaria y Atención Hospitalaria se observa un ligero incremento de urgencias, propios de la temporada invernal y la ocupación hospitalaria se encuentra también en una situación típica del mes de diciembre, siendo muy similar al mismo mes del año anterior.

Distinciones y premios

Asimismo, se ha resaltado la distinción del sello de SACYL Excelente a los servicios hospitalarios de Urología y Pediatría y al Equipo de Atención Primaria de Almazán.

También se ha puesto de relieve la entrega de premios a distintos profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) en el marco del III HUB de Investigación e Innovación de la Consejería de Sanidad lo que da muestra del interés e iniciativa de muchos profesionales de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria.

Otros recursos

En la reunión del Consejo de Salud de Área también se ha expuesto que el Área de Salud de Soria contará con un helicóptero de transporte sanitario urgente y están finalizando las obras para adaptar el helipuerto del Hospital Universitario Santa Bárbara a vuelos nocturnos.

Además, la Zona Básica de Salud de Ólvega contará próximamente con una ambulancia, dentro del plan de refuerzo del sistema de emergencias sanitarias para mejorar la capacidad asistencial en el medio rural.