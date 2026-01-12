Ya es oficial: La Junta convoca el programa Conciliamos 2026 (novedades, plazo de solicitudes y cuándo comienza)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Es una de las noticias más esperadas por los padres de Castilla y León y ya se ha hecho oficial, vía Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). La Junta ha publicado en su edición del Bocyl de este 12 de enero el programa Conciliamos 2026 que comenzará los días 16 y 17 de febrero (lunes y martes) para Carnaval. Esta previsión tiene como excepción los municipios de la provincia de Soria en los que se celebre en otras fechas, que serán previamente comunicadas a la Gerencia de Servicios Sociales por sus respectivos ayuntamientos, según fuentes de la Junta.

La solicitud para participar en el programa en Carnaval se registrará desde el 20 hasta 27 de enero.

Además y según consta en la Resolución de la Gerencia, Conciliamos 2026 introduce como principal novedad la extensión del programa a los primeros días no lectivos del mes de septiembre para proporcionar a las familias "un recurso público de conciliación completo durante todos los períodos no lectivos en su integridad", recoge Europa Press.

No obstante, precisa la Gerencia, al desarrollarse principalmente en centros escolares durante los días de septiembre el programa podrá sufrir "alguna variación" y es posible que durante esos primeros días del noveno mes pueda haber cambios de ubicación para no interferir en la actividad de dichos centros escolares.

El programa Conciliamos 2026 continuará en Semana Santa y comprenderá en este caso los días laborables de lunes a viernes desde el viernes 27 de marzo hasta el lunes 6 de abril. En este caso se deberá solicitar desde el 2 hasta el 9 marzo.

El siguiente periodo de vigencia de este programa de conciliación será en verano y comprenderá los días laborables de lunes a viernes desde el 25 de junio hasta el hasta el día anterior a que dé comienzo el curso escolar, de acuerdo con el calendario escolar que apruebe la Consejería de Educación para el curso 2026-2027.

La Gerencia de Servicios Sociales ha precisado que la edición de verano se divide en dos periodos, el primero del 25 de junio al 31 de julio y el segundo desde el 3 de agosto hasta el fin del periodo de verano de acuerdo con lo dispuesto por Educación.

También hay dos periodos de solicitar para participar en el programa en el verano, desde el 11 hasta el 20 de mayo para las semanas comprendidas entre el 25 de junio hasta el 31 de julio y desde el 29 de junio hasta el 7 de julio para las semanas comprendidas entre el 3 de agosto y el último día de programa del mes de septiembre.

El cuarto periodo de Conciliamos 2026 se prestará en Navidad y comprenderá los días laborables de lunes a viernes de las vacaciones escolares de Navidad, de nuevo de acuerdo con el calendario escolar que apruebe la Consejería de Educación para el curso 2026-2027. El plazo de solicitud de plazas versará desde el 23 hasta el 30 de noviembre.

La Gerencia ha explicado que la convocatoria del programa para 2026 mantiene las principales características y requisitos de años anteriores y busca prestar un servicio de atención lúdica a los niños y niñas escolarizados durante los períodos vacacionales de Carnaval, Semana Santa, Verano y Navidad con la finalidad de favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de las familias.

Conciliamos 2026 se ofertará en las entidades locales de la Comunidad Autónoma que ya participaron en el programa en 2025, "siempre y cuando estas entidades no manifiesten lo contrario, así como en aquellas otras nuevas que se adhieran al mismo a lo largo del año 2026".

Familia ha recordado que el programa Conciliamos mantiene los precios congelados desde el año 2013. Las familias abonan la cuantía correspondiente en función de la renta y es gratuito para aquellas cuyos ingresos no superen los 9.000 euros, las familias numerosas de categoría especial, si alguno de sus miembros es víctima del terrorismo o de la violencia de género o bien tengan menores bajo el sistema de protección a la infancia bien se hayan hecho cargo de niños de otras nacionalidades que se encuentren dentro de un programa de acogida temporal.

Por su parte, las familias con una renta entre los 9.000 y los 18.000 euros abonarán cuatro euros al día, mientras que el precio será de seis euros si superan ese umbral.

En 2025 participaron 25.451 niños en todas las ediciones, 3.224 niños más que en 2024, es decir, un 15 por ciento más, y el 49,5 por ciento participantes son del medio rural. En la fase de Navidad, han participado 3.108 menores, frente a los 2.363 de la edición del año pasado, es decir, 691 más.

También ha crecido el número de centros, 121 frente a 97 de la Navidad de 2024.