El Consejo Regional Agrario reunirá este miércoles a las Opas para abordar el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, presenta el resultado final del proceso de concentración parcelaria de la zona de Los Oteros.Campillo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, anunció este martes la convocatoria para mañana, miércoles 14 de enero, de un Consejo Regional Agrario con la participación de las Organizaciones profesionales agrarias (Opas) de la Comunidad para abordar el conflicto generado tras el acuerdo comercial alcanzado por la Unión Europea con Mercosur, ante el que advirtió que la Junta de Castilla y León “estará al lado de los agricultores y ganaderos y defenderá sus intereses”.

González Corral recordó que en enero del pasado año dirigió una carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, solicitando una Conferencia Sectorial Monográfica sobre Mercosur, recoge Ical.

Además, señaló que la Junta de Castilla y León firmó en el mes de mayo una declaración institucional con las organizaciones profesionales agrarias en la que “se dejaba claro lo mismo que reivindican ahora los agricultores y ganaderos”, como es “el principio de reciprocidad”.

“No podemos aceptar acuerdos comerciales con terceros países que no incluyan ese principio de reciprocidad, esas cláusulas de salvaguarda y el poder competir en igualdad de condiciones, tal y como defienden los agricultores y ganaderos y tal y como defendemos desde la Junta de Castilla y León”, finalizó la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.