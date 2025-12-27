Agricultores de Soria se manifiestan en contra del acuerdo entre la UE y Mercosur

Las concentraciones más representativas fueron en la Venta de Valcorba y San Esteban.ICAL

Los agricultores salieron este viernes con sus tractores a las carreteras en diferentes zonas de la Comunidad, entre ellas en la provincia de Soria, con movilizaciones en la Venta de Valcorba y San Esteban de Gormaz, para mostrar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La movilización corrió a cargo de la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independiente (Unaspi), que considera que el tratado es una “amenaza directa” para la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria. No en vano, consideró que abriría el mercado europeo a la competencia de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, lo que da ventaja comercial a quienes solo deben de complementar la producción europea.

El presidente de Unaspi, Miguel Ángel Aguilera, de Soria, señaló que los acuerdos Mercosur que generan una “competencia desleal” serán la “puntilla” a todas las explotaciones agrícolas y ganaderas y frutícolas, con la entrada de alimentos de otros países que producen más barato y tienen menos restricciones en el uso de químicos y fitosanitarios, por lo que entrarán productos de menor calidad. “Queremos que los consumidores sean conscientes de lo que les viene encima. Se va perder su libertad de comprar los alimentos que quieran por que estarán controlados por las grandes corporaciones y los gobiernos de turno”, añadió, informa Ical.

La organización subrayó que Mercosur se unirá a los recortes de la próxima PAC y la “creciente asfixia” normativa derivada del Pacto Verde Europeo. Es por ello que la organización no se extraña que entre 2009 y 2020 España ha perdido 74.925 explotaciones agrarias y 73.054 ganaderas, lo que ha acelerado la despoblación rural y la pérdida de soberanía alimentaria.

Ante esta situación, Unaspi exigió al Gobierno de España que vote en contra de la ratificación de Mercosur y recordó que la movilización del sector agrario y de toda la ciudadanía es clave para frenar el tratado y todas las políticas que están acabando con el sector primario y la soberanía alimentaria europea. También hubo movilizaciones en la zona de Aranda de Duero (Burgos), Matallana de Valmadrigal (León), localidades de Segovia, Becilla de Valderaduey y Traspinedo (Valladolid) y Castrogonzalo (Zamora), entre otras,