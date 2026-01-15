UGT advierte que la subida de los sueldos en Castilla y León “no llega a cubrir” el incremento de los precios

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El sindicato UGT aseguró que la subida de los sueldos en Castilla y León “no llega a cubrir” lo que se han incrementado los precios, cuya inflación moderada “castiga" a muchos hogares, con especial incidencia en aquellos con rentas más bajas, ya que se han encarecido notablemente bienes y servicios que cubren necesidades vitales, añadieron.

La Unión General de Trabajadores valoró así los datos del IPC anual, señalando que la negociación colectiva es la “principal herramienta” para "defender salarios dignos, garantizar cláusulas de revisión y repartir la riqueza que generan las personas trabajadoras”, apuntaron, informa Ical.

Por eso, UGT advirtió que, en la Comunidad, “no se llega a la media estatal" y aparece un “incumplimiento” de lo marcado en el V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que es un 3%, aclararon, al mismo tiempo que consideraron “inaudito” en un contexto de “crecimiento macroeconómico y de beneficios empresariales récord”.

De esa forma y con el objetivo de proteger los ingresos de las personas trabajadoras con salarios más bajos en Castilla y León, desde el sindicato trasladaron que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) debe crecer en 2026 “por encima de los precios” para que sus perceptores "ganen poder adquisitivo y mejoren su calidad de vida”.