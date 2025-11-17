El salario medio de Soria sube un 4% hasta los 23.569 euros y la brecha salarial se mantiene por encima de los 3.000 euros

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La provincia de Soria acreditó en el ejercicio fiscal de 2024 más de 40.000 asalariados, una cifra que no se alcanzaba en la provincia desde el año 2008, justo antes del estallido de la crisis económica. Concretamente, hubo 40.498 personas asalariadas y el salario medio fue de 23.569 euros, un 4% más que el año anterior. Son parte de los datos que figuran en el informe Mercado de Trabajo en las Fuentes Tributarias que anualmente publica Hacienda. Otra cifra es la de la brecha salarial, de media, el salario de las mujeres es 3.089 euros, según el citado informe.

Esta estadística, según explica la Agencia Tributaria, es una investigación de carácter censal basada en la Relación de Perceptores de Salarios, Pensiones y Prestaciones por Desempleo que presentan las personas empleadoras mediante la Declaración Anual de Retenciones e Ingresos a Cuenta sobre Rendimientos del Trabajo (Modelo 190).

En el caso de Soria en 2024 se alcanzaron los 40.498 asalariados que percibieron 954,47 millones de euros en sueldos, siendo el salario medio de 23.569 euros brutos. No había una cifra tan alta de asalariados desde el año 2008 cuando hubo 40.830, y el récord en la serie está en 2007 con 41.41. El volumen de asalariados de sexo masculino es de 21.328 personas con un salario medio de 25.028 euros mientras que las asalariadas son 19.170 con un salario medio de 21.945 euros. La 'brecha salarial' es de 3.089 euros.

Atendiendo a la edad, el mayor volumen de asalariados de Soria es el que abarca a las personas de entre 46 y 55 años con 10.350, pero el salario medio más alto corresponde a los trabajadores de entre 56 y 65 con 27.606 euros brutos al año.

En cuanto a los sectores, un año más, los salarios más altos aparecen vinculados a los trabajadores de Entidades Financieras y Aseguradoras. Los 626 trabajadores sorianos de este sector cobran, de media, 38.848 euros. El segundo puesto es para la Industria Extractiva, con 425 trabajadores y un salario medio de 32.761 euros y el tercer puesto es para la Información y las Comunicaciones con 427 trabajadores 31.719 euros. Son los tres sectores que en Soria tienen un menor volumen de trabajadores y son los únicos que superan los 30.000 euros de salario medio. Los salarios más bajos están en los servicios a las empresas, agricultura y otros servicios personales y de ocio que están por debajo de los 20.000 euros.