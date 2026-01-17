Medina del Campo recibe a los 'Motauros' a pesar del frío en una jornada con 15.000 inscritos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

La localidad vallisoletana de Medina del Campo ha recibido este sábado a miles de Motauros con motivo de la tradicional excursión que la concentración invernal de motos y moteros organiza cada año durante la jornada del sábado que ha reunido a 15.000 inscritos, según fuentes de la organización del evento.

Las calles del municipio se han llenado de ambiente motero en una visita ya consolidada dentro del programa oficial de Motauros 2026 y los participantes han sido recibidos en la plaza Mayor de la Hispanidad, donde han disfrutado de un aperitivo de bienvenida antes de desplazarse a la calle Artillería, escenario de las acrobacias de Exhibiciones 666, con una actuación diseñada para sorprender al público en plena vía pública, informa Europa Press.

El encargado de dar la bienvenida a los motoristas ha sido el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, acompañado por el presidente de Motauros, Juan Carlos Ruiz; el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira; el diputado delegado del Área de Deportes de la Diputación de Valladolid, Javier González, así como por miembros de ambas corporaciones municipales.

Durante el acto, Juan Carlos Ruiz ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento de Medina del Campo con esta concentración, destacando también la implicación del Motoclub La Trazada, junto a otros motoclubes e instituciones que hacen posible el desarrollo de esta actividad.

Por la tarde, Motauros ha recibido al expiloto español Champi Herreros, Padrino de Honor de este año. El piloto albaceteño fue subcampeón del mundo de la categoría de 80 cc en 1986 y el último campeón del mundo de esta categoría en 1989. En la actualidad dirige su propia escudería, el Champi Team, que compite en el Campeonato de España de Velocidad.

La tarde ha arrancado a las 16.30 horas con la izada de bandera de Moter@s España Redes Sociales (RRSS) en la Plaza Motauros, dentro de la zona de acampada.

A continuación, la actividad se ha trasladado a la carpa principal, donde se celebrará el 15 Festival de Música Motauros, con las actuaciones de BB Horse y Rock Raiders, de forma paralela al desarrollo del 18 Bike Show Motauros.