La Barcelona Wine Week 2026 prevé reunir a 1.300 bodegas, con 260 de Castilla y León

La edición 2026 de la Barcelona Wine Week prevé reunir a más de 1.300 bodegas, un 4% más que en 2025, entre las que estarán representadas 90 denominaciones de origen españolas, informa Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.

El encuentro se celebrará del 2 al 4 de febrero en el recinto Montjuïc de la institución ferial, y contará con "grandes marcas y pequeños productores". Las comunidades autónomas con mayor presencia en Barcelona Wine Week son Cataluña (320 bodegas), Castilla y León (260), La Rioja (105) y Castilla-La Mancha (75), informa Europa Press.

La zona expositiva del encuentro ocupará 10.800 metros cuadrados de superficie, un 9% más, y sumará distintas áreas como una zona de cata autoguiada, un espacio para encuentro y networking entre profesionales del sector o un speaker's corner.

El presidente de Barcelona Wine Week y de la Denominación de Origen Cava, Javier Pagés, ha explicado que el evento se consolida como "una cita imprescindible" que genera oportunidades de negocio.