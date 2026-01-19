Vino
La Barcelona Wine Week 2026 prevé reunir a 1.300 bodegas, con 260 de Castilla y León
La Comunidad se sitúa como la segunda con mayor representación en la cita del mundo del vino
La edición 2026 de la Barcelona Wine Week prevé reunir a más de 1.300 bodegas, un 4% más que en 2025, entre las que estarán representadas 90 denominaciones de origen españolas, informa Fira de Barcelona en un comunicado este lunes.
La soriana Bodegas De Postín, reconocida en la Barcelona Wine Week por su sostenibilidad
El encuentro se celebrará del 2 al 4 de febrero en el recinto Montjuïc de la institución ferial, y contará con "grandes marcas y pequeños productores". Las comunidades autónomas con mayor presencia en Barcelona Wine Week son Cataluña (320 bodegas), Castilla y León (260), La Rioja (105) y Castilla-La Mancha (75), informa Europa Press.
La zona expositiva del encuentro ocupará 10.800 metros cuadrados de superficie, un 9% más, y sumará distintas áreas como una zona de cata autoguiada, un espacio para encuentro y networking entre profesionales del sector o un speaker's corner.
El presidente de Barcelona Wine Week y de la Denominación de Origen Cava, Javier Pagés, ha explicado que el evento se consolida como "una cita imprescindible" que genera oportunidades de negocio.