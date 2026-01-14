La soriana Bodegas De Postín, reconocida en la Barcelona Wine Week por su sostenibilidad

Agustín y Marta Postigo posan en el corazón de Bodegas de Postín, una parcela de historia centenaria.MARIO TEJEDOR

Publicado por Antonio Carrillo Soria

Nuevo reconocimiento para una bodega de Soria, y en esta ocasión va más allá del vino. Bodegas de Postín (Zayas de Báscones) ha recibido un sello de reconocimiento internacional en la Barcelona Wine Week por hacer las cosas bien. Las prácticas sostenibles que respetan el territorio en el que se enclava le han valido el galardón.

En su apuesta por desarrollar un proyecto sostenible, Bodegas De Postín ha sido distinguida con el sello 'Empresa con Iniciativas Sostenibles' dentro del programa #UnitedForSustainability de Barcelona Wine Week 2026, una iniciativa que identifica y pone en valor a las bodegas y empresas del sector vitivinícola comprometidas con prácticas responsables y sostenibles.

Tras un proceso de evaluación basado en criterios técnicos y buenas prácticas medioambientales, la organización del salón ha seleccionado a Bodegas De Postín por la coherencia de su proyecto vitivinícola y su apuesta por un modelo de producción respetuoso con el entorno.

Este reconocimiento permitirá a la bodega soriana, que expondrá sus vinos en Barcelona el próximo 2,3 y 4 de febrero, destacar en la feria de Barcelona al contar con una presencia destacada dentro del salón a través mediante diversos soportes oficiales.

El programa #UnitedForSustainability nace con el objetivo de crear una comunidad de empresas del sector del vino comprometidas con la sostenibilidad, la eficiencia de los recursos y el respeto por el territorio, y se perfila como uno de los ejes estratégicos de las futuras ediciones de Barcelona Wine Week.

Para Bodegas De Postín, este reconocimiento refuerza su posicionamiento como una bodega que no solo busca la excelencia enológica, sino también un impacto positivo y duradero en su entorno natural y social.