El Centro de Hemoterapia alerta de los bajos niveles de reservas de sangre y hace un llamamiento a la donación

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Creado: Actualizado:

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León alertó de la insuficiencia de sangre en las reservas de todos los grupos sanguíneos de la comunidad. Los más preocupantes son los grupos ‘A+’, ‘A-’, ‘0-’ y ‘0+’, que se encuentran en aviso rojo, y desde el centro se piden donaciones lo antes posible. Los grupos ‘B+’,'B-', ‘AB+’ y ‘AB-’ se encuentran en alerta amarilla, para los que se piden donaciones los próximos días.

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación dispone de puntos fijos de donación en cada provincia. En Ávila se encuentra en el Hospital Provincia de Ávila, ubicado en la calle Jesús del Gran Poder 44. En Burgos está en el Hospital Divino Valles en la avenida Islas Baleares. En la provincia de León se puede donar en el Centro de Salud José Aguado, en la avenida José Aguado. Palencia ubica su centro fijo de donación en el Centro de Salud La Puebla, ubicado en la avenida Modesto Lafuente, y Salamanca en el Hospital Virgen de la Vega, en el paseo San Vicente, 58, informa Ical.

Segovia también localiza su punto fijo de donación en el Hospital General de Segovia, en la calle Luis Erik Clavería Neurólogo, y Soria en el Instituto de Ciencias de la Salud de Castilla y León (ICSCyL) en el Parque de Santa Clara. Por su parte Valladolid recibe las donaciones en el propio Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y en Zamora en el Hospital Provincial de Zamora, ubicado en la calle Hernán Cortés.