VOX bendice la candidatura de Pollán a las autonómicas de Castilla y León

VOX apura los plazos. La formación de Santiago Abascal designará este lunes a su candidato a la Junta de Castilla y León en las elecciones autonómicas del 15 de marzo. Y todo apunta que, salvo sorpresa de última hora, bendecirá la candidatura de Pollán a las autonómicas de Castilla y León, tal y como ya publicaba este periódico.

La formación de Abascal designará al presidente de las Cortes como candidato a la Junta en el comité ejecutivo nacional de este lunes, a una semana de las elecciones de Aragón, que se celebran el día 8.

De esta forma, el partido que preside Santiago Abascal continúa con su dinámica de designar a los candidatos prácticamente un mes antes de los comicios. En este caso serían algo más de 40 días hasta el 15-M, pero hay que tener en cuenta que, entre medias, se colaban los comicios de Aragón. Además el siguiente comité ejecutivo nacional sería el lunes, día 9, justo cuando se cierra el plazo para presentar las listas a la junta electoral, que se publicarán de manera provisional el día 11 en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Así las cosas, será este lunes, 2 de febrero, cuando VOX confirme a Pollán para liderar la candidatura en la Comunidad, según indican la fuentes consultadas por este periódico.

La dualidad que vivía VOX en Castilla y León, con el presidente de las Cortes y su portavoz en la Cámara, David Hierro, para una candidatura a la Junta ya se despejaba hace meses. Y lo hacía en favor de Pollán, a quien está previsto que este lunes le designe el comité ejecutivo nacional para ser el líder de VOX a la Junta el 15-M.

No en vano, el presidente de las Cortes, después de la espantada del partido de Juan García Gallardo, se convertía en la figura con mayor peso y más presencia de la formación en la Comunidad en todos los ámbitos, además del institucional, que mantenía como presidente de la Cámara autonómica.

Y todo esto en un escenario con VOX al alza a nivel nacional, como se reflejaba en las urnas en Extremadura y le auguran las encuestas en Aragón y de celebrarse hoy elecciones generales, que hace que el partido aspire a superar los 13 procuradores que lograba en las elecciones de febrero de 2022.

Sólo una cuestión resta por saber, la provincia por la que concurrirá Carlos Pollán. Hace cuatro años lo hacía por la suya, León, que sería por la que el presidente de las Cortes querría volver a concurrir. Pero, conviene recordar, que hace cuatro años también, García Gallardo, pese a querer ir por Burgos, encabezaba la lista por la provincia vallisoletana.

Sea como fuere, la cuestión de cuál será la provincia por la que concurra Pollán no es baladí. No en vano, la plaza vallisoletana, que deja vacante la marcha de Gallardo, es sin duda la más codiciada. A lo que se suma que VOX, tal y como también publicaba este periódico en su momento, trata de evitar que, de no concurrir Pollán por Valladolid y hacerlo por León, quien lo hiciera en su lugar por la circunscripción vallisoletana fuera mucho más votado que el propio candidato a la Junta.

La inclusión del presidente de las Cortes de Castilla y León como cabeza de lista por Valladolid, de confirmarse, abre además el melón del hueco que éste deja en la candidatura por León. Habrá que ver ahí qué decisión toma el partido, todo ello condicionado por la obligatoriedad de la lista cremallera.

En un escenario diferente, con Pollán repitiendo al frente de la candidatura por León, se abriría el espacio de liderar Valladolid para David Hierro, el portavoz en las Cortes. La incógnita, a la vista del hermetismo con el que trabaja VOX la elaboración de listas y designación de los candidatos, no se sabrá hasta el mismo lunes. Como también se conocerá ese día si, además, del candidato a la Junta, el comité aprobará el resto de los números unos provinciales y de listas.

Cabezas de listas por provincias, que en muchos casos, como pudiera ser Ávila, Segovia o Burgos, podrían repetir. Pero todo queda pendiente del comité de lunes, en el que VOX bendecirá la candidatura de Pollán a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo.