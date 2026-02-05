Cinco coaliciones irán a las urnas: dos de ámbito autonómico, otras tantas en Burgos y una en Zamora

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

Cinco coaliciones electorales se presentarán a las elecciones a las Cortes del próximo 15 de marzo, una más que en los anteriores comicios de febrero de 2022. De ellas, dos son de ámbito autonómico ya que concurrirán por las nueve provincias. Se trata, por un lado, de Podemos y Alianza Verde (Podemos-AV), y, por otro, de Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo (IU-MS-VQ), según ha certificado la Junta Electoral de Castilla y León.

En concreto, ha validado la coalición ‘Podemos-Alianza Verde CyL 2026’, con un peso del 90% de los ‘morados’ y de un diez de los ‘verdes’, aunque las posibles asignaciones futuras de las Cortes se las reparten en un 95%, respectivamente. La Portavocía corresponderá a Podemos y la viceportavocía a Alianza Verde.

Asimismo, valida la alianza ‘Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Verdes Equo: En común’, que en su logotipo llevará una espiga roja con el tallo verde, así como los símbolos propios de los partidos que conforman la coalición. Aunque en todas las circunscripciones la denominación será la general, en Zamora se presentarán con la de ‘Izquierda Unida-En Común’. Las subvenciones serán en un 60% para IU, en un 30 por ciento para Sumar y en un diez por ciento para los ‘verdes’.

Igualmente, Ahora Decide y España Vaciada se coaligan en la provincia de Zamora, que reparte siete procuradores a las Cortes, con las siglas AD-EV, mientras en la circunscripción de Burgos habrá otras dos coaliciones, recoge Ical.

Como se había anunciado, irán juntos a las urnas Decide Burgos de Carolina Blasco, exconcejal del PP, y Nueve Castilla y León, el partido de la exconsejera y expresidenta de las Cortes Silvia Clemente, con la denominación ‘Decide-NueveCyL’, que ya ha registrado la candidatura de la provincia de Salamanca con Chabela de la Torre como ‘número uno’.

Por otra parte, la provincia de Burgos contará con una segunda coalición de ámbito provincial por la unión de Vía Burgalesa y Vecinos por Belorado, que han elegido como siglas VBM. Su denominación para tratar de entrar en las Cortes será ‘Vía Burgalesa Municipalista’.

Hace cuatro años, las elecciones autonómicas del 13 de febrero contaron con cuatro coaliciones, una menos que en esta convocatoria. Entonces, Podemos, Izquierda Unida y Alianza Verde se presentaron juntos en las nueve provincias, si bien sólo resultó elegido el leonés Pablo Fernández, cabeza de lista por Valladolid y miembro de la formación ‘morada’. La candidatura se denominó ‘Unidas Podemos Castilla y León’.

También se registró como coalición de ámbito autonómico el Partido Castellano-Tierra Comunera-Recortes Cero (PCAS-TC-RC). Además, hubo otros dos pactos provinciales con Ahora Decide en Zamora y de Coalición por el Bierzo y El Bierzo Existe, en León.