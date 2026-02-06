Carlos Martínez (PSOECyL) utiliza el Ayuntamiento de Soria para hacer campaña de las autonómicas

Publicado por Felipe Ramos Valladolid Creado: Actualizado:

La sala de prensa del Ayuntamiento de Soria como un lugar más de campaña electoral. Eso es lo que hace el candidato del PSOECyL a la Junta, Carlos Martínez, utiliza el Ayuntamiento de Soria para hacer campaña de las elecciones autonómicas, que se celebrarán el próximo 15 de marzo. En su comparecencia tras la junta de gobierno del Ayuntamiento, y a preguntas de los medios, Martínez no duda en responder y aprovechar para hablar del 15-M, de lo se juega Castilla y León y lanzar los mensajes del PSOECyL de cara a las autonómicas.

Lo que hace el candidato del Partido Socialista de Castilla y León es aprovechar las dependencias municipales y su cargo como alcalde para dar un mitin de las autonómicas en toda regla. Declaraciones como candidato, pero realizadas en una convocatoria como alcalde desde la sala de prensa del consistorio soriano, que le sirve al PSOECyL para lanzar un mensaje en su cuenta X, antes twitter, sólo haciendo alusión al 15-M.

"El 15 de marzo va de hablar de Castilla y León", escribe el PSOECyL en su mensaje de X, que acompaña con el vídeo de Carlos Martínez, en el se escucha decir: "Me gustaría que el 15 de marzo se hablara a de Castilla y León. Y hablar de Castilla y León es hablar de la Sanidad de Castilla y León, de la Educación de Castilla y León, de la posibilidad de acceder a la vivienda en Castilla y León, de la imposibilidad de que nuestros jóvenes se queden aquí por una falta de ausencia total de oportunidades, de un proyecto de movilidad que sea ajustado a las necesidades de los municipios y comarcas. Que tengamos un proyecto de Comunidad que sea capaz de confrontar con los 40 años del PP y de Mañueco, que han sido nefastos para nuestra Comunidad".

A renglón seguido, y sobre el montaje de una imagen del presidente del PPCyL y de la Junta, Martínez le exige a Mañueco que dé la cara. "Tiene que dar la cara y rendir cuentas de estos siete años de parálisis e inmovilismo. Más de lo mismo o cambio", concluye el candidato del PSOECyL en el vídeo difundido por el propio PSOE, en el que se ve cómo estas soflamas de campaña electoral las realiza en en la sala de prensa del Ayuntamiento y en una comparecencia como regidoriano.

Vídeo de la comparecencia que, según las fuentes consultadas por este periódico, ya se encuentra en manos de los partidos, que entienden que vulneran la ley electoral y están ya estudiando presentar una denuncia ante la junta electoral.

El lado opuesto a lo que hace Carlos Martínez, utilizando el Ayuntamiento de Soria para hacer campaña de las autonómicas, estaría en el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien en sus comparecencias tras el Consejo de Gobierno rechaza responder a cualquier cuestión política que no tenga que ver con el consejo o con la acción del Gobierno. Y no responde porque, según el propio Carriedo señalaba en el primer consejo tras la convocatoria electoral el pasado 19 de enero, "estaría vulnerando la ley electoral.