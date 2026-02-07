Mañueco destaca la "candidatura coral" del PP al 15-M: "Aquí no hay consignas dictadas desde fuera"

Mañueco junto al alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y los miembros de la lista por Salamanca al 15-M.ICAL

Publicado por Ricardo García Valladolid

Una "candidatura coral". Así definió este sábado el candidato del PP a la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la lista electoral elaborada por la provincia de Salamanca y las del resto de provincias. "Aquí no hay consignas dictadas desde fuera", aseveró, aludiendo tácitamente a las críticas que él mismo ha trasladado sobre otras formaciones donde las candidaturas se elaboran desde Madrid, como es el caso de VOX.

"Aquí lo que hay es una candidatura nacida desde el Partido Popular de Salamanca, es decir, desde lo más profundo de las raíces de nuestra provincia", insistió Mañueco, quien aseguró que "cuando se gobierna desde el territorio los resultados son mejores y más justos".

Mañueco expresó el "honor" que supone para él encabezar, en su tierra natal, una lista formada por personas preparadas, con experiencia a pie de calle y entregadas a "defender con ilusión" el proyecto del Partido Popular para Salamanca y para Castilla y León. Una candidatura que, como él mismo apuntó, ha sido renovada en más del 60% y aúna experiencia y juventud para ofrecer "serenidad, responsabilidad y certezas".

En el mismo acto, Fernández Mañueco anunció un incremento de las ayudas para la contratación de seguros agrarios y una inversión de 20 millones para modernizar y asegurar las explotaciones de ganado extensivo y mejora del ovino.

También aseguró que frente a la "crispación" y a quienes apuestan por "el enfrentamiento y la polarización", los 'populares' van a ofrecer "centralidad" a través de la "buena gestión, estabilidad en los gobiernos y el trabajo por un futuro para la Comunidad".

"Pero la centralidad significa también tener firmeza y valentía para defender los intereses de nuestra tierra frente a aquellos que quieren ofenderla", expresó el jefe del Ejecutivo autonómico.

El presidente autonómico señaló que esta candidatura es el "sostén y el puntal" en Salamanca de su candidatura a la Presidencia de la Junta, una candidatura que, afirmó, puede defender "sin complejos su gestión al frente del Gobierno autonómico". "Lo hemos hecho bien, porque lo nuestro es cumplir, y queremos seguir haciéndolo aún mejor", remarcó en declaraciones recogidas por Europa Press.

Asimismo, advirtió de que el triunfo electoral no llega solo, sino que hay que ganarlo, lo que exige moverse, trabajar duro y estar siempre al lado de la gente.

Solo así, incidió, será posible construir un proyecto capaz de obtener el respaldo mayoritario de las personas de Salamanca y de Castilla y León.

Por ello, afirmó que exigirá a su equipo trabajo, convencido de que todos los integrantes de la candidatura reúnen los "méritos, la ilusión y la capacidad necesarias para lograr el apoyo de los ciudadanos".

Programa electoral

Su programa electoral incluirá medidas para generar oportunidades y empleo en Salamanca y en el resto de la Comunidad y, también, para impulsar a empresas, autónomos, agricultores y ganaderos, y apoyar a las familias.

Se trata de proyectos e inversiones que estaban recogidos en el proyecto de Presupuestos del Ejecutivo autonómico para 2026, que fueron bloqueados por PSOE y VOX Castilla y León y que suponían un aumento del 35% en las inversiones para la provincia de Salamanca, con un récord de 153 millones.

Finalmente, el presidente del Partido Popular de Castilla y León defendió una forma de hacer política basada en los hechos y en el cumplimiento de los compromisos con proyectos en la provincia de Salamanca, como el Centro Internacional del Español, el Instituto de Guijuelo, el colegio de Aldeatejada, la residencia de personas mayores y las estaciones de autobuses de Salamanca y Ciudad Rodrigo.