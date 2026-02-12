'Conciliamos' mantendrá precios y bonificaciones: así están las tarifas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Valladolid Creado: Actualizado:

El programa Conciliamos mantendrá los precios y bonificaciones en 2026 y 2027. La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, durante el Consejo de Gobierno, los precios públicos por día, que mantienen tanto las tarifas como las bonificaciones vigentes para diferentes colectivos.

El programa 'Conciliamos', es una iniciativa de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para que los padres con hijos de entre 3 y 12 años -o 14 cuando precisen de necesidades educativas especiales- puedan conciliar familia y trabajo los días laborales no lectivos, recuerda la Junta a través de un comunicado, informa Europa Press.

De este modo, durante las vacaciones de verano -parte de junio, julio, agosto y comienzos de septiembre-, Navidad, Semana Santa y los días de Carnaval, los niños reciben una atención lúdica mientras sus padres se encuentran realizando sus actividades profesionales. Es decir, uno de los requisitos para inscribirse en esta iniciativa es que la familia necesite conciliar precisamente porque los progenitores se encuentran laboralmente activos.

Las familias abonan la cuantía correspondiente en función de la renta: es gratuito para aquellas cuyos ingresos no superen los 9.000 euros, las familias numerosas de categoría especial, si alguno de sus miembros es víctima del terrorismo o de la violencia de género o bien tengan menores bajo el sistema de protección a la infancia bien se hayan hecho cargo de niños de otras nacionalidades que se encuentren dentro de un programa de acogida temporal.

Igualmente están exentos los participantes de 'Conciliamos Incluye', destinado a niños de entre 3 y 12 años de centros con alta complejidad educativa aun cuando sus padres no tengan la necesidad de conciliar.

Aquellas familias con una renta entre los 9.000 y los 18.000 euros abonarán 4 euros al día, mientras que el precio será de 6 euros si superan ese umbral, detalla la Junta.

Las familias numerosas de categoría general aportan el 50% de la cuota, mientras que aquellas familias que inscriban a más de un hijo tendrán un descuento del 25% a partir del segundo, porcentaje que se aplica sobre el importe de menor cuantía si las cuotas son diferentes.

Esta bonificación no será efectiva si se ha aplicado la correspondiente a familias numerosas de categoría general o si alguno de ellos está exento de cuota.

Este programa se lleva a cabo en colaboración con los ayuntamientos, que son quienes se encargan del mantenimiento de los centros y espacios en los que se desarrolla el programa, mientras que la Junta financia monitores, materiales y contenidos. El horario es de 7 horas y 30 minutos al día, desde las 7.45 hasta las 15.15 horas.

Para que esta iniciativa pueda desarrollarse, es necesaria la concurrencia de un número mínimo de niños en función de la población del municipio: en las localidades de menos de 3.000 habitantes, se precisa de un mínimo de cinco participantes, mientras que, en las comprendidas entre 3.000 y 20.000, son ocho. Para los municipios más grandes, una quincena.

Es decir, la condición es que se inscriba al menos ese número de menores, pues ya no hay requisito de número de habitantes. Además, en aquellos núcleos de población de más de 20.000 habitantes, hay posibilidad de servicio de comedor, concluye el comunicado.