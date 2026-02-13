Varapalo de la Junta Electoral a Carlos Martínez: le impide seguir usando el Ayuntamiento para hacer campaña electoral

Publicado por Félix Villalba Soria Creado: Actualizado:

Varapalo de la Junta Electoral al candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, por utilizar el Ayuntamiento de Soria, del que es alcalde, para hacer campaña electoral, dando la razón al Partido Popular en su denuncia. Para la Junta Electoral, Martínez se apartó "de lo que da sentido al ejercicio de todo cargo público: servir con objetividad a los intereses generales".

El acuerdo de la Junta Electoral de Castilla y León, fechado el 12 de febrero, avala las informaciones de este periódico, al que Carlos Martínez atacó de forma absurda por haber contado lo sucedido en el Ayuntamiento de Soria.

La Junta exige la inmediata retirada del vídeo que el PSOE de Castilla y León colgó en la red social 'X' con la intervención de Martínez en el consistorio. También reclama la retirad del vídeo en otras redes dependientes de los socialistas en las que se haya podido difundir.

La Junta Electoral explica que no incoa expediente sancionador contra Carlos Martínez por "la ausencia de precedentes" atribuibles a él directamente. No obstante, insta al candidato a que "durante lo que resta de periodo electoral extreme su deber de cuidado y diligencia en orden a evitar la emisión de declaraciones con connotaciones electoralistas en el curso de sus intervenciones institucionales que puedan vulnerar el principio de neutralidad que los poderes públicos están obligados a respetar".

En el texto del acuerdo de la Junta Electoral se tiran por la borda las alegaciones que presentó el PSOE, incluidos los ataques contra este periódico que figuran en el escrito socialista. La decisión de la Junta Electoral supone un aval a la información del periódico, por la sufrió ataques del candidato socialista, convertidos ya en obsesivos en el PSOECyL y que suponen una afrenta a la libertad de expresión.

Hay que recordar que el candidato socialista ofreció una rueda de prensa el pasado día 7 en el Ayuntamiento de Soria para informar de los acuerdos de la Junta de Gobierno, y desde el mismo atril, con el logo institucional detrás, lanzó mensajes electorales, recogidos luego en un vídeo editado por el PSOECyL

La Junta Electoral considera que "está fuera de toda duda" que las manifestaciones de Carlos Martínez fueron "en su condición de alcalde Soria". "Realizó las manifestaciones como titular de un cargo público (...) utilizando medios y recursos del Ayuntamiento".

Además, recrimina al alcalde que "como cargo público no puede desconocer, por obvio e inexcusable, las obligaciones y el deber de neutralidad que impone a los poderes públicos" la Ley Orgánica del Régimen Electoral, "máxime si el interviniente cuenta con una dilatada experiencia política y 'electoral' en el ámbito local, provincial y autonómico"

La Junta Electoral considera que en este caso "la naturaleza institucional del acto se acentúa" al haberse producido la intervención en la propia sede oficial de la corporación, precedido de un atril con el escudo municipal y por delante del lema del Ayuntamiento 'SORIA PURA CABEZA DE ESTREMADURA'".

Las declaraciones, insiste la Junta Electoral, se produjeron "con evidente voluntad de captación de sufragios". Añade que "el contexto refleja la intención de persuadir al elector en orden a apoyar a esta formación política utilizando un lema que es propio de la misma, todo ello, además, con menoscabo y crítica" del candidato del Partido Popular, "al que cita de modo expreso para que 'salga de la cueva' y cuya imagen irrespetuosa aparece sobrepuesta" en el vídeo editado por el PSOE.

Para la Junta Electoral, queda claro que Carlos Martínez "emitió mensajes de captación de votos como si de un acto electoral se tratase, apartándose de lo que da sentido al ejercicio de todo cargo público: servir con objetividad a los intereses generales".

Después de la denuncia ante la Junta Electoral, la siguiente rueda de prensa del alcalde como candidato se trasladó a la calle, eso sí a escasos metros del Ayuntamiento, donde acababa de informa a la prensa sobre una reunión de la Junta de Seguridad Local, en lo que es una evidente asunción de su culpabilidad anterior. "Empecemos, desde el exilio", se le oyó al inicio de su intervención en la calle.