La compraventa de viviendas sube un 18,9% en 2025, el mejor dato del país donde crece un 11,5%

La compraventa de viviendas en Castilla y León registró un aumento del 18,9% en 2025 respecto al año anterior, hasta un total de 36.471 operaciones, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del mayor aumento de la compraventa del país y el porcentaje de subida es 7,4 puntos superior a la media nacional que creció un 11,5% hasta las 714.237 operaciones. Todas las comunidades autónomas incrementaron sus operaciones de compraventa de viviendas en 2025 lideradas por Castilla y León (18,9 %), Castilla-La Mancha (17,8%), La Rioja (16,3%) y Extremadura (16,1%) mientras que los aumentos más moderados se anotaron en Navarra (2,2%), Canarias (4,5%) y Madrid (4,8%).

De las operaciones de compraventa anotadas en 2025 en Castilla y León, 33.193 se realizaron sobre viviendas libres y 3.728 sobre inmuebles de protección oficial y si se atiende a la antigüedad de los inmuebles, 6.451 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 30.020 estuvieron relacionadas con edificios usados.

Por provincias, Valladolid registró el mayor número de compraventas con 7.883, seguida de León, con 6.623; Burgos, con 5.735; Salamanca, con 4.574; Segovia, con 2.915; Ávila, con 2.896; Palencia, con 2.267; Zamora, con 2.208, y Soria, con 1.368.

En total, en 2025 se realizaron 60.699 operaciones sobre viviendas y además de las 36.471 compraventas, 13.349 fueron herencias, 1.174 donaciones y 40 permutas.

Valladolid también lideró el total de operaciones sobre viviendas, con 12.028, seguida de León, con 11.220; Burgos, con 9.443; Salamanca, con 7.828; Segovia, con 4.968; Ávila, con 4.715; Zamora, con 3.942; Palencia, con 3.915, y Soria, con 2.640, informa Europa Press.

Por su parte y según la misma estadística, la compraventa de viviendas en Castilla y León subió un 10,6 por ciento en diciembre respecto al mismo mes del año anterior, frente a un incremento del 7,87 por ciento a nivel nacional, y sumó 2.950 operaciones.

De las operaciones de compraventa anotadas en diciembre en Castilla y León, 2.722 se realizaron sobre viviendas libres y 228 sobre inmuebles de protección oficial. En este caso y según la antigüedad de los inmuebles, 473 operaciones correspondieron a viviendas nuevas y 2.477 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En diciembre se realizaron un total de 5.168 operaciones sobre viviendas y además de las 2.950 compraventas, 1.156 fueron herencias, 113 donaciones y 9 permutas.

En total, durante diciembre se transmitieron en Castilla y León 9.697 fincas urbanas a través de 5.286 compraventas, 2.163 herencias, 195 donaciones, 22 permutas y 2.031 operaciones de otro tipo. Del mismo modo, se realizaron 9.299 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 3.558 herencias, 2.561 compraventas, 143 donaciones, 11 permutas y 3.026 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Cantabria es la comunidad donde mejor se comportó en diciembre la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 24,62% seguida de Navarra, un 22,92 por ciento más, y Canarias (20,75 por ciento). En el lado contrario del ranking se sitúan Madrid, Comunitat Valenciana y Asturias con caídas del 4,94, 4,39 y del 3,85%, respectivamente