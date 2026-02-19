Las deducciones autonómicas que muchos contribuyentes de Castilla y León olvidan al hacer la renta

Los sorianos pagan 107 millones de euros en impuestos al Estado hasta el mes de junio.Mario Tejedor

Cada año se repite la misma historia. Muchos contribuyentes en Castilla y León, aunque es algo sintomático en todo el territorio nacional, aceptan el borrador de su declaración de Hacienda sin haberlo revisado a fondo, sin tener conciencia de si están aplicando todas las deducciones autonómicas a las que tienen derecho.

Castilla y León cuenta con una veintena de beneficios fiscales propios en el IRPF, pero estos, a veces, pasan desapercibidos. Y es algo preocupante, ya que, precisamente, estas deducciones están pensadas para aliviar el esfuerzo económico de las familias, el medio rural o los jóvenes.

Estas son las deducciones que se suelen pasar por alto

La Agencia Tributaria recoge las deducciones en su Manual práctico de la Renta, pero estas solo se aplican si el contribuyente las revisa y cumple con los requisitos específicos de cada una de ellas. Según la Junta de Castilla y León, los residentes que tengan su domicilio fiscal en la comunidad pueden aplicar deducciones adicionales sobre la parte autonómica de la cuota del IRPF, como:

Familia numerosa. Nacimiento o adopción de hijos. Cuidado de menores. Discapacidad. Vivienda en el medio rural. Inversiones en eficiencia energética. Alquiler de vivienda para jóvenes. Donaciones a entidades de la región.

Entre las deducciones más olvidadas destacan todas las relacionadas con las familias. La comunidad plantea deducciones por nacimiento o adopción, deducciones que se incrementan en caso de partos múltiples o si el menor tiene discapacidad; asimismo, se ofrece un beneficio específico para familias numerosas, cuya cuantía aumenta a partir del cuarto hijo. Asimismo, se pueden desgravar parte de los gastos de guardería en centros de Castilla y León, con límites de base imponible relativamente bajos y que suponen un alivio para las rentas más humildes.

Otra sección que suele ser olvidada es la relativa a la vivienda y al mundo rural. Los jóvenes que adquieren o rehabilitan su vivienda habitual en núcleos rurales pueden aplicar una deducción sobre los importes satisfechos con porcentajes en torno al 15% y bases máximas que permiten alcanzar más de 1.300€ de ahorro al año.

También hay deducciones por alquiler de vivienda habitual para jóvenes en municipios pequeños y por rehabilitación de viviendas en el medio rural destinadas al alquiler. De esta manera, además, se incentiva la fijación de población en la zona rural y se favorece el acceso a la vivienda en zonas menos pobladas.

Más deducciones que se suelen pasar por alto: contribuyentes con discapacidad y las inversiones para la adaptación de viviendas a personas con discapacidad; deducciones por cuotas a la Seguridad Social de empleados del hogar contratados para cuidar a personas mayores o dependientes; incentivos a la movilidad sostenible, la rehabilitación energética y la inversión en vehículos eléctricos o híbridos nuevos.

Terminamos apuntando que Castilla y León refuerza su tejido social aplicando deducciones por cantidades donadas a fundaciones, proyectos que recuperan el patrimonio histórico, cultural y natural de la comunidad, investigación, desarrollo e innovación.

Todas las cuantías y límites, así como los requisitos de base imponible, entrega de documentos, etc., están detallados tanto en la web de la Junta de Castilla y León como en la guía oficial de deducciones autonómicas de la Agencia Tributaria para el ejercicio correspondiente.