¿Qué estudiar en Castilla y León para 'garantizarse' el empleo? Estas son las formaciones con menos paro

Los estudios condicionan la mayor o menor facilidad para lograr empleo en Castilla y León. La Encuesta de Población Activa (EPA) da respuesta a la pregunta ¿qué estudio para encontrar trabajo con más facilidad? Con las tasas de paro como índice, la diferencia entre unas y otras formaciones puede mover los porcentajes desde un 4,8% hasta un 12,9%.

La formación especializada en salud y servicios sociales o ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas es una garantía para encontrar empleo en Castilla y León. Por el contrario, la formación general, básica de adultos y habilidades personales y en tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) presentan tasas de paro por encima de los dos dígitos.

El sector de atención sanitaria y servicios sociales, básico en una autonomía con alto nivel de envejecimiento como Castilla y León, presentó en 2024, la menor tasa de paro, con un colectivo en pleno empleo técnico, con una tasa de paro del 4,88%. El sector ocupaba el año de estudio a 89.900 personas, con apenas 4.600 en el desempleo, según las variables de la submuestra de la EPA correspondiente a 2024, del Instituto Nacional de Estadística (INE). El segundo sector del nivel de formación alcanzado con menos tasa de paro fue el de ciencias naturales, químicas, físicas y matemáticas, con un 5,08% de tasa, 30.700 ocupados y solo 1.600 en desempleados, informa Ical.

El ejercicio de análisis se contabilizó un media de 1.025.000 ocupados en la Comunidad, con 106.400 parados, lo que refleja una tasa de paro global del 9,41%. Por encima de esa media, la mayor tasa de desempleo se registró en el colectivo con formación general, básica de adultos y habilidades personales, con un 12,88% (59.800 parados de 404.400 ocupados). Las TIC, con 28.200 ocupados y 3.500 parados, alcanzaron la segunda tasa de desempleo más alta, con un 10,96%. Por encima de la media de la Comunidad (9,41%), también se situaron las ocupaciones de artes, humanidades y lenguas, un 9,75% de tasa de paro (36.900 trabajadores, con 4.000 desempleados)

Otros buenos sectores

El INE precisa también que en el sector del nivel de mecánica, electrónica y otra formación técnica; industria y construcción, registró una tasa de desempleo, del 6,25%, muy por debajo de la media, con 135.600 trabajadores y 9.000 parados. En la misma línea de buen comportamiento, se situó negocios, administración y derecho, con un 6,71% de paro, 138.600 ocupados y 10.000 desempleados.

El informe concreta que en educación, la tasa de paro alcanzó el 7,59%, con 60.200 ocupados y 4.900 parados; y en formación especializada en agricultura, ganadería, pesca, silvicultura y veterinaria, el 7,6%, con 23.100 trabajadores y 1.900 desempleados.

Por último, en ciencias sociales, periodismo y documentación, el paro llegó al 8,69%, con 18.800 ocupados y 1.800 desempleados; y en servicios, al 8,94%, 3.900 parados de 40.000 trabajadores.