La mitad de los contratos en Soria los firman trabajadores con estudios primarios

El mercado de trabajo de la provincia dejó el pasado mes de noviembre un balance de 1.883 contratos, una cifra ligeramente superior a los datos de un año antes, pero más baja de lo que deparó octubre cuando se contabilizaron 2.226, un 15,4% menos. Contratos que formalizaron 1.692 trabajadores, a una media de 1,1 por cada persona, lo que indica la rotación en la contratación.

Destaca que la mitad de estos contratos hayan sido para empleados con estudios primarios o que no acreditan formación. Hasta 908 fueron de este colectivo. Apenas un 12% tenían nivel universitario mientras un 10% contaba con Formación Profesional (una mitad Grado medio y la otra Grado superior), y otro tanto Bachillerato y equivalentes. El 17% constataba estudios de Educación Secundaria Obligatoria.

Una radiografía que guarda relación directa con la actividad económica donde más contratos se firmaron en noviembre, copando de nuevo servicios el mayor número de los formalizados. En concreto fueron 1.284 del total, es decir, siete de cada diez fueron destinados al sector servicios, y claramente con una hegemonía de las féminas pues firmaron el doble que los hombres, 810 frente a 474.

De hecho, la actividad en la que más aumentó el número de contratos respecto al mes anterior fue la asistencia en establecimientos residenciales, un 31,7% más, con 170 en cifras absolutas.

La siguiente área con más dinamismo, aunque ya muy de lejos, fue industria, que registró 362 contratos. En este caso con predominio masculino –236 frente a 126 las mujeres–. Le sigue la agricultura y ganadería con 157 formalizados –121 de hombres–, y por último la construcción, con apenas 80 y eminentemente masculino –76 ellos, cuatro ellas–.

Si se compara con lo ocurrido el año pasado en estas fechas, la contratación en agricultura fue la que más aumentó, un 27,6% más. También servicios repuntó, un 13,9%, mientras que industria, con un 16,4% menos, y construcción con la mayor caída, 29,8%, dejaron cifras por debajo de lo existente un año antes, según la información facilitada por el Servicio Público de Empleo Estatal, Sepe, en su Observatorio de las Ocupaciones del mes de noviembre.

Atendiendo a la extensión del contrato, todavía los temporales siguen siendo la cifra más alta. De los 1.883, tuvieron carácter indefinido 853, aunque es reseñable que el porcentaje de ellos es más alto que hace un año, exactamente un 13,7% más. El grueso de los contratos fueron indefinidos ordinarios, 774, seguido de cerca por los 690 por circunstancias de producción, los 285 de sustitución y otros 30 vinculados a programas de políticas activas de empleo. Formalizaron su primer contrato 141 personas.

Los menores de 30 años fueron el colectivo que firmó más contratos, 683, seguido muy de cerca por los ciudadanos extranjeros que formalizaron 663. Por su parte, los mayores de 45 años de edad obtuvieron 577, y por último otros 32 fueron para personas con discapacidad.

La contratación de extranjeros fue la que registró un mayor crecimiento en la comparativa anual pues se trata de un 10,5% superior. También los mayores de 45 años vieron aumentar el número de contratos un 8,2%.

El dato de contratos acumulados a lo largo del año, hasta el mes de noviembre, el último computado por el Sepe, muestra un claro retroceso en las cifras. Si en 2021 fueron 32.663 los firmados desde enero, en el pasado 2025 se redujo a 23.584 en una progresión paulatina a la baja. Fueron 31.535 en 2022 y 24.248 en 2023, para mantener un cierto empuje en el año siguiente 2024 pero regresar a la senda de descenso en el ejercicio que acaba de terminar.

Las ocupaciones con mayor número de contratos respecto al mes anterior fueron las de peones agrícolas 59; auxiliares de enfermería 52; empleados domésticos 48;empleados administrativos con tareas de atención al público 39;peones en viveros y jardines 29 –hasta un 314% más–;conductores de autobuses 22, y albañiles 20, entre los más destacados.

Con todo, la cifra de camareros contratados fue superior, 231, si bien, el dato es inferior a lo sucedido el mes anterior, con una caída del 17%. Similar ocurre con los peones de industrias manufactureras, que aunque se formalizaron 207 contrataciones, la caída respecto al mes de octubre ronda el 12%.

Los contratos del personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares se elevaron a 136, una caída del 1,4%. Vendedores en tiendas y almacenes se contrataron 99, que es un 7,4% menos que el mes previo, mientras que cuidadores de niños en guarderías y centros educativos fueron 54, un descenso mensual que se elevó al 32,5%.