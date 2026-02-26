Castilla y León eleva un 20,22% el gasto en I+D relacionado con la biotecnología y supera los 82,2 millones en 2024

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El gasto en actividades de I+D interna relacionadas con la biotecnología alcanzó en Castilla y León los 82,29 millones de euros en 2024, un 20,22% más que en un año antes, según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). A nivel nacional la inversión se sitúa en 3.143 millones de euros, lo que supone un aumento del 14,37 por ciento respecto al año anterior.

Las comunidades autónomas que realizaron mayor gasto en actividades de I+D interna en biotecnología en el año 2024 fueron Cataluña (con el 33,8% del total), Comunidad de Madrid (24,4%) y Andalucía (9,2 por ciento). El porcentaje en Castilla y León alcanzó el 2,6 por ciento, superado también por Comunidad Valenciana (7,8 %), País Vasco (6,2%) y Galicia (5,6%).

Desglose de gasto por comunidades.ICAL

El personal en equivalencia a jornada completa (EJC) dedicado a las actividades de biotecnología en Castilla y León fue de 1.513 personas de las que 983,9, el 65%, son mujeres, frente al 59,73% del conjunto nacional, informa Ical.

El gasto en actividades de I+D interna relacionadas con la Biotecnología alcanzó los 3.144 millones de euros en el año 2024, con un aumento del 14,4% respecto al año anterior. Este gasto supuso el 13,1% del gasto total en actividades de I+D interna.

A nivel nacional y por sectores de ejecución, el gasto del sector Administración Pública aumentó un 23,1 por ciento y el de las empresas un 14 por ciento. En relación con el gasto total en actividades de I+D interna en biotecnología, el sector privado presentó el mayor porcentaje (46,5 por ciento del total). Por detrás se situaron la Administración Pública (30,9 por ciento), la Enseñanza Superior (22,2 por ciento) y las Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro (IPSFL), con un 0,4 por ciento.