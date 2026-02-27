Sánchez: "Estas elecciones solo hay dos opciones. O Mañueco o cambio, o más PP y Vox o Carlos Martínez y el PSOE"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, participa en el acto de inicio de campaña en BurgosICAL

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, afirmó este jueves, en una crítica al candidato del PP al 15-M, Alfonso Fernández Mañueco, que “quien huye de los debates, no merece la confianza de los ciudadanos”, bajo la premisa de que en estas elecciones autonómicas “solo hay dos opciones: o Mañueco o cambio, o más PP y Vox o Carlos Martínez y el PSOE”.

El presidente del Gobierno advirtió que “no vale con ganar” las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León, que se celebran el próximo 15 de marzo, sino que “hay que ganar y gobernar”, por lo que pidió a sus afiliados y militantes “darlo todo” en los próximos 15 días, durante la campaña electoral, para lograr ese objetivo.

Sánchez, en declaraciones recogidas por Ical durante su participación en el acto de inicio de campaña, celebrado en el Monasterio de San Juan de Burgos, citó además al poeta de la generación del 98 Antonio Machado para aseverar: “Haced política, porque si no la hacéis vosotros, probablemente la hagan otros contra vosotros”.

Esa reivindicación del poeta que vivió en Soria parte de su vida sirvió también a Sánchez para ensalzar la figura del candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, que además de “atraer inversiones, consolidar el estado del bienestar y lograr el superávit en las cuentas municipales” como alcalde de la capital soriana, “da la cara” frente al candidato del PP, Alfonso Fernández Mañueco, que “se esconde”.

Un cambio que Sánchez consideró perentorio en un territorio que tiene una densidad de población “de las más bajas de Europa” en un país en el que “nueve de cada diez ciudadanos viven concentrados en el tres por ciento del territorio”. La situación se pretende revertir desde el Gobierno con varias medidas de apoyo al medio rural que Sánchez presentó en Asturias ayer miércoles y que se basan en el criterio ‘País de 30 minutos’ y que Martínez pretende replicar en Castilla y León con el programa ‘Territorio en 30 minutos’.

Por último, en relación a Castilla y León, Sánchez lamentó que hoy tanto PP como Vox hayan votado en contra de las ayudas para los damnificados por los incendios de este verano, “que lo han perdido todo o casi todo”, porque mientras “el PP y Vox son el bloque que bloquea los derechos”, el PSOE es “la garantía de que hay avances en esos derechos”.