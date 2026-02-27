Empresa Familiar denuncia que se ha duplicado el absentismo laboral y exige al Gobierno “acciones inmediatas” para limitarlo

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro Alanís, denunció hoy que se ha duplicado el absentismo laboral durante el último año, pasando de apenas un tres por ciento en 2025 a más de un cinco por ciento en 2025, y exigió al Gobierno central “acciones inmediatas” para limitarlo, habida cuenta de que al sector privado le cuesta, “aparte de 40.000 millones, ser poco competitivos en el mercado”.

Alanís, durante la asamblea general ordinaria de la agrupación, explicó que el 26% de los socios considera que el absentismo laboral es su principal problema. Una percepción que, en un ejercicio, se ha disparado desde el 20 por ciento en la anterior encuesta. “Ha subido alarmantemente este problema y el 100 por 100 de los socios dice que el Gobierno no está haciendo absolutamente nada”, afirmó.

En este sentido, se dirigió al Gobierno central para que, “de una vez por todas”, ataje este problema que es un “lastre” para la empresa familiar. “Lo venimos denunciando desde que tomamos posesión en la junta directiva. Nos cuesta el cierre de turnos de trabajo. Nos cuesta el estar siendo productivos en nuestras empresas y al final esto no puede seguir estando así. Necesitamos que el gobierno central tome medidas urgentes para limitar el absentismo”, recalcó, informa Ical.

El dirigente empresarial matizó que existe un porcentaje de “absentismo falso”, que es el que trata de denunciar, porque supone “un robo a la sociedad, un robo a las arcas públicas y, desde luego, un robo a las empresas”. “No podemos asumir que la gente se tome días de vacaciones con absentismo. Hay que combatir el absentismo falso”, reivindicó.

Entre las medidas que propone implementar figura, en sus palabras, que “todo pase por bajas médicas” porque, según lamentó, “ahora mismo hay tres días sin bajas médicas que se puede tomar la gente de absentismo”. Además, propuso que las bajas también las den las mutuas de trabajo y que, posteriormente, inspeccionen esas bajas. Por otro lados, que se paguen menos cotizaciones y que se investigue “en los casos que se vea que son falsos”.

En último término, reclamó “que los médicos que den en esas bajas falsas, paguen las consecuencias”. “Igual que hay inspecciones de trabajo, reclamamos inspecciones para que los médicos que den bajas falsas se puedan quitar de la colegiación de medicina. Hay que que ir a unas normas que garanticen que las bajas son por enfermedades y hay que hacer todo el esfuerzo posible para que tengamos el mejor sistema sanitario para atender a las bajas. Pero hay muchas bajas falsas”, reiteró, recoge Ical.

“Un dato: en el año de la pandemia había un cinco por ciento de absentismo en España. Hoy, en el 2026, hay un 7,5%. Esos dos puntos y medio de bajas son falsas porque hoy no nos ponemos más malos que con el COVID. Es lógica, es estadística. Y además se ve como hay un repunte de las bajas, casualmente, los viernes o los lunes. Nosotros hablamos de combatir las bajas falsas. Insisto, las bajas falsas. Solo y exclusivamente. Y es un porcentaje aterrador”, recalcó.

Desde su punto de vista, se ha dado “un paso para atrás” en la idea de evaluar las bajas falsas y “hay que poner medidas”. “Igual que el teletrabajo de los funcionarios públicos también se aprobó en pandemia y donde tienen que estar ahora es atendiendo a los contribuyentes que pagamos los impuestos y que necesitamos esos servicios. Por lo tanto, no pasa nada por aprobar unas normas puntuales en el COVID y, luego, hay que cancelarlas”, insistió.

Aprovechando la compaña electoral, el presidente de Empresa Familiar de Castilla y León explicó a preguntas de los medios de comunicación que, durante las últimas semanas, están planteando dos proyectos, a través de sendos informes, con medidas concretas, remitidos a los partidos políticos para mejorar la salud de las empresas.

En primer lugar, la flexibilización de la burocracia. “Necesitamos un compromiso real y verdadero de una administración mucho más rápida, mucho más ágil y con recursos tecnológicos en lugar de papeles. Y de momento no tenemos respuesta de ninguno de los partidos políticos de su compromiso. Por eso a mí me gustaría volver a resaltar y volver a pedir el compromiso de los partidos políticos”, reflexionó.

El segundo informe responde a una “llamada de auxilio” a todas las empresas del mundo rural. “En los municipios, los únicos que ahora mismo estamos asentando a la población somos las empresas. En el momento que desaparezcamos de los municipios de menos de 2.000 habitantes va a desaparecer el mundo rural. Y por eso hemos presentado una batería de medidas de 100 medidas concretas para decirle a los partidos políticos que las recojan en sus planteamientos en los planes de los próximos cuatro años porque, si no lo hacen, los municipios van a desaparecer”, concluyó.