Feijóo: "Menos ruidosos y más Mañuecos"

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo Soria Creado: Actualizado:

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió a los ciudadanos que elijan la papeleta de su partido en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo por ser una “póliza” y el “seguro de Castilla y León”, porque señaló la política es “certidumbre” y en la Comunidad “hay certezas” y un Gobierno que cumple con su deber, de la mano de un gobernante “honrado” y con “trienios”, como Alfonso Fernández Mañueco.

“Menos ruidosos y más Mañuecos”, proclamó el líder del PP en su intervención en el Centro de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila, donde respaldó al candidato del PP en el primer gran mitin de la campaña electoral, que reunió a más de 1.000 personas en su Sala Sinfónica, informa Ical.

Feijóo también se apuntó al eslogan del “menos ruido y más nueces” del PP de Castilla y León para advertir que ellos piden el voto para gobernar, mientras otros, en referencia a Vox, lo hacen para no formar parte de los ejecutivos, lo que consideró constituye una “novedad” en política. “¿Por qué no lo explican tan claramente que nos demos cuenta?”, señaló para agregar: “Si ganamos por qué no nos van a dejar gobernar”.

De esta forma, el presidente nacional del PP aseguró que el ruido, aunque ahora esté “de moda”, no resuelve los problemas, ni arregla las carreteras, ni garantiza la sanidad, la educación o el bienestar de las familias. De hecho, calificó de “curioso” que aquellos que nunca han “hecho nada” se dediquen a dar lecciones a los demás. En su opinión, los ciudadanos no confiarían en un cirujano que no haya operado o en un médico sin experiencia, por lo que auguró que los castellanos y leoneses no apostarán por los que nunca han solucionado “ningún problema casi ni en su casa”.

En ese sentido, el líder del PP, que prometió volver a la Comunidad en esta campaña, presentó a Fernández Mañueco como una garantía por su “trazabilidad” en la gestión y añadió que “piensa lo que dice y dice lo que piensa”. De hecho, Núñez Feijóo apuntó que un “comentarista” es “cualquiera, pero no un “gobernante” como el presidente de la Junta. Además, frente a los “insultos” y “discriminación” del Gobierno, defendió que ha “respondido”.

Igualmente, Núñez Feijóo destacó que los que llegan a Castilla y León desde fuera encuentran en esta tierra “un auténtico respiro”, en concreto “oxígeno institucional”. “Aquí hay serenidad, madurez, responsabilidad y hay gobierno”, dijo frente a lo que a su juicio sucede en la política nacional. Por ello, remarcó que la Junta, dirigida por Fernández Mañueco, es una “excepción” porque se dedica a servir y mejorar la vida de la ciudadanos. "Es que no hay otra”, agregó.

De esta forma, el presidente nacional del PP insistió en que el próximo 15 de marzo se decide que haya en la Comunidad un gobierno que “sirve a la gente” y del que sus ciudadanos se pueden sentir “muy orgullosos”. Frente a los que dicen que llevan “mucho tiempo” al frente del Ejecutivo, hizo hincapié en que no van a “pedir perdón por ganar” a los que llevan "todo el tiempo perdiendo" en Castilla y León.

Compromisos de Feijóo

Por otra parte, el presidente del PP asumió tres compromisos con Ávila si llega a La Moncloa. Así, aseguró que esta provincia no será una tierra “olvidada” ya que se mejorarán sus carreteras aunque el mantenimiento no dé votos, como a su juicio diría el “ínclito” Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible. También aseguró que con el apoyo de la Junta se desbloqueará el enlace entre Ávila y la Autovía del Noroeste (A-6), a la que criticó el Gobierno de Pedro Sánchez le ha dado “carpetazo”.

También prometió una conexión “digna” por ferrocarril entre Ávila, Madrid y Salamanca, con trenes “dignos" y mejores “infraestructuras” y frecuencias. Además, aseguró que recuperará las inversiones en los parques industriales y defenderá los intereses de los agricultores, “como han hecho siempre”. Por ello, aseguró que no van a aceptar lecciones nunca de los que no han gobernando en ningún sitio y que cuando lo hicieron se fueron: “Hombre ya está bien”.

El presidente 'popular' realizó varios ataques al ministro de Transportes durante su intervención en Ávila: "Esto no va de redes sociales, sino de redes ferroviarias señor Puente", significó en relación al uso de X por parte de Óscar Puente. "Hay políticos que saben más de redes sociales que de redes ferroviarias y después pasa lo que pasa. Y aún encima hay que pedirle perdón", señaló sobre el accidente ferroviario. "Hay que tener coraje para decir que el tren español vive el mejor momento de su historia con 47 muertos en los ferrocarriles de nuestro país. Hay que tener coraje", sentenció.

Conciencia "muy tranquila"

Por su parte, Mañueco pidió el voto de la “victoria” en las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo, con la “conciencia muy tranquila” y seguro de que habrá en Castilla y León “un gobierno del PP una vez más”. “Que quede claro”, dijo, ya que confió en que los ciudadanos hablen en las urnas “muy claro” como señaló lo suelen hacer en la Comunidad.

El líder regional consideró a Feijóo "uno más de los nuestros”, frente a los que entienden que las comunidades se tienen que dirigir desde Madrid, con un “centralismo dominador”. “Tú conoces el valor del territorio y de la política pegada al territorio desde la cercanía a la gente”, dijo, como recoge Ical.

Asimismo, el candidato ‘popular’ aseguró que ante este “momento de la verdad” todas las direcciones provinciales tienen que ponerse “a toda máquina”, para que se sienta que “la gente del PP está vibrando más que nunca en cada rincón”. De esta forma, reclamó una “movilización total” en este inicio de campaña en el que aseguró que ve “muchas ganas en la calle”, pero recaló que se tienen que manifestar también en las urnas.

Por ello, Fernández Mañueco llamó a los dirigentes 'populares' a que afronten estas elecciones con “ganas” y todo el “alma”, “determinación" e “ilusión” porque recalcó unidos son “imparables” e “invencibles”. “Lo vamos a demostrar el 15 de marzo”, sentenció, ya que argumentó creen en la política y en el proyecto del Partido Popular para la Comunidad, que recordó se basa en una gestión “eficaz” y en la “estabilidad" de un partido que señaló es el que “mejor representa” a esta tierra.

“Aquí se vive muy bien”, destacó Fernández Mañueco. De hecho, el candidato planteó al público que en tiempos de “incertidumbre”, “ruido” o “promesas vacías” en la Comunidad “hay certezas” como recoge su lema de campaña. Además, volvió a garantizar que se quedarán en el gobierno hasta el final de la legislatura: “No abandonamos el barco a mitad de trayecto”.

De hecho, ofreció un “bueno gobierno” a todos los ciudadanos y garantizó que cumplirán su programa de más de 1.000 medidas. También prometió no utilizar su apoyo para alimentar a los separatistas, a los enemigos del país o a los que se dedican a enfrentar a los españoles. “Eso se lo dejamos a Óscar Puente y sus amigos”, dijo. De hecho, apuntó que los castellanos y leoneses pueden tener la “certeza” de que su voto lo utilizarán el 15 de marzo para ponerlo “al servicio” de Castilla y León.

Igualmente, el candidato ‘popular’ volvió a expresar su apoyo al campo y planteó de nuevo como solución a sus problemas que Núñez Feijóo llegue al Gobierno para que negocie la Política Agraria Común (PAC) como hizo el expresidente José María Aznar con Loyola de Palacio, así como para que controle las fronteras y los agricultores puedan hacer “lo que quieren”, que añadió es producir en “igualdad de condiciones”. “Fijaros qué fácil es”, dijo y apostilló: ”Y si hay algún problema estaremos para ayudar a quien lo necesite".

En este acto en la capital abulense, Fernández Mañueco volvió a prometer la bonificación del 60% para los peajes y lanzó un aviso al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible: “Puente se niega, pues lo haremos nosotros”. Además, reiteró las medidas para las personas mayores, la rebaja de impuestos, la tarjeta Buscyl o la industria. Así, puso como ejemplo a Nissan, que señaló estuvo a punto de cerrarse y ahora su factoría “sigue abierta” y “con más empleo que nunca”. "Algo habremos hecho bien desde la Junta”, dijo para recordar a continuación el proyecto de Avintia en el polígono de Vicolozano.