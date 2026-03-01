Martínez apuesta por un plan de infraestructuras educativas rurales para evitar “vivir con la maleta desde los 12 años”

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo

Soria Creado: Actualizado:

El candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Carlos Martínez, abogó por desarrollar una planificación “estratégica” de las infraestructuras educativas no solo en las ciudades, sino también en el medio rural de Castilla y León, para evitar que los ciudadanos de la Comunidad tengan que “vivir con la maleta desde los 12 años”.

En declaraciones recogidas por Ical, durante su visita a la localidad abulense de Arenas de San Pedro, Martínez planteó esta propuesta dentro del plan de infraestructuras de su programa, con el que pretende dar cobertura en todo el territorio a los derechos a la ciudadanía en torno a los “tres ejes” de la educación, la sanidad y la protección social.

Este sábado, las promesas de Martínez si logra acceder a la Presidencia de la Junta tras las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo, se centraron en materia educativa, donde sostuvo que el actual Gobierno regional “no puede presumir de indicadores con las condiciones educativas que tenemos en nuestra Comunidad”.

Y es que según el candidato socialista, “en muchas de nuestras comarcas, la maleta con la que se van nuestros jóvenes ya la tienen que hacer en el momento que saltan a Primaria”, motivo por el que es necesario “un plan de infraestructuras que sea capaz de garantizar la cobertura educativa también en las comarcas”.

Esa planificación requiere, tal y como planteó Martínez, de medidas como un plan de movilidad con el que se garantice el acceso a la educación “en condiciones mínimamente dignas” independientemente de donde se viva, lo que requiere de “un transporte escolar efectivo” que no haga que los menores “tengan que estar horas y horas soportando riesgos absolutamente innecesarios para tener acceso a algo tan básico como la educación”.

También consideró necesario desarrollar un plan de infraestructuras de la educación de cero a tres años que cubra “todo el territorio, también los entornos rurales”, o becas autonómicas que garanticen la cobertura del sobrecoste económico que “algunas familias tienen que soportar por vivir en una zona rural” para acometer la educación de sus hijos.

Martínez sostuvo que no se pueden “conformar con la gratuidad en la matrícula en el primer año universitario”, sino aportar ayudas que complementen las becas del Estado para aquellos jóvenes que “tienen que partir fuera” en su primer año de universidad, dado que el gasto real de esa familia aumenta “por el alojamiento, la manutención y el desplazamiento” del joven estudiante.

“Somos conscientes de que no puede haber universidades en todos los sitios, pero tenemos que garantizar la igualdad de oportunidades a los jóvenes que vivan en comarcas como el Tiétar cuando tienen que desplazarse” a la capital de la provincia o a otro territorio de la Comunidad para acceder a la educación superior.

Otras propuestas que enarboló hoy Martínez en materia educativa incluyen la respuesta a “una reivindicación histórica de los ayuntamientos” para que la Junta asuma la conservación, el mantenimiento y la vigilancia de los centros educativos de Primaria y Secundaria, “porque es una obligación legal desde el año 2013”, y la gratuidad de los libros de texto para que “no dependa de los recursos económicos de una familia el poder tener una mejor oferta educativa”.

Hospital comarcal del Tiétar

No obstante, y al encontrarse en la comarca abulense del Tiétar acompañado por la alcaldesa de Arenas de San Pedro y número uno de la candidatura socialista a las Cortes por Ávila, Carmen Iglesias, también abordó Carlos Martínez un “símbolo de reivindicación” de la zona como es “la construcción del hospital comarcal”.

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta se comprometió a asumir esa infraestructura “en este próximo mandato” si sale elegido en las elecciones del próximo 15 de marzo como “primer compromiso en materia de sanidad” con la provincia de Ávila, dado que será la forma de “poder garantizar la cobertura sanitaria en una comarca como el Tiétar”.

Adrián Barbón; y Miriam Andrés, secretaria general del PSOE Palencia; junto a Miguel Ángel Blanco, candidato a las Cortes, protagonizan un acto de campaña en Dueñas (Palencia).ICAL

Recordó así que esta reivindicación fue una de las principales que se desarrolló en la manifestación celebrada en Valladolid en Defensa de la Sanidad Pública autonómica, y planteó que “además de los consultorios médicos que en los entornos rurales tienen que garantizar esa atención primaria, el hospital no se puede saturar y tiene sentido” construirlo en el Tiétar para “garantizar la sanidad” de todos los abulenses.

Estas “propuestas concretas al territorio” que anunció el candidato socialista frente a las “soluciones simplistas que propone la derecha o la extrema derecha”, fueron desarrolladas por Martínez durante su visita a la localidad abulense de Arenas de San Pedro, donde recorrió el Castillo de Condestable Dávalos, disfrutó de la ‘caldotada’ que acompaña a la caravana socialista, y mantuvo un encuentro con la Asociación de Jóvenes Solidarios de Arenas de San Pedro.

Barbón apela al "voto útil" al PSOE para "frenar a la extrema derecha" y proteger los servicios públicos

El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, abrió este sábado en Dueñas (Palencia) la jornada de campaña del PSOE en la provincia aludiendo a concentrar el voto progresista “para frenar el avance de la extrema derecha” y garantizar la defensa de los servicios públicos. En un contexto internacional que calificó de “complejo” y marcado por una “ola reaccionaria que viene muy fuerte”, el dirigente asturiano advirtió de que la única forma de evitar que Vox sea determinante en Castilla y León pasa por reforzar al PSOE en las urnas.

Barbón apeló directamente a tres perfiles de electores: a quienes ya votaron socialista, para que “vuelvan a hacerlo”; a los votantes de izquierdas, a quienes pidió “votar estratégicamente” porque, subrayó, el PSOE es la única fuerza progresista con opciones reales de obtener procuradores por Palencia; y a los votantes moderados preocupados por el auge de Vox. “La manera de frenar a Vox y de que no sea influyente en la política pasa inequívocamente por votar al PSOE”, afirmó, poniendo en valor el “voto útil” como herramienta para “contener a la extrema derecha”, informa Ical.

El presidente asturiano también cargó contra lo que calificó de “bulos y mentiras” de quienes dicen representar mejor al medio rural, y defendió la necesidad de proteger la Política Agraria Común frente a los recortes anunciados desde instancias europeas vinculadas al Partido Popular. “Si alguien me escucha que sea agricultor o ganadero, su voto útil en estas elecciones está claro dónde es”, insistió.

Junto al mensaje político, Barbón respaldó el programa del cabeza de lista socialista por Palencia, Miguel Ángel Blanco, y destacó el perfil municipalista de la candidatura y su “renovación” como elementos clave para recuperar la credibilidad en la política. Además, puso como ejemplo la gestión asturiana en educación, donde, señaló, la gratuidad se extiende desde los cero años hasta la universidad bajo criterios de rendimiento, como modelo de igualdad de oportunidades.

El acto se celebró frente al solar del futuro colegio de Dueñas, un emplazamiento elegido para simbolizar el compromiso con la educación pública en el medio rural. Allí, el candidato socialista, Miguel Ángel Blanco, centró su intervención en la urgencia de agilizar la construcción del nuevo centro, cuya ausencia obliga actualmente a 193 alumnos a desplazarse diariamente en cuatro autobuses.

Blanco reclamó acelerar los trámites administrativos para poner fin a una situación que calificó de “disfunción” y anunció que, si obtiene representación, impulsará una revisión integral del estado de los colegios e institutos de la provincia. “A partir del día 16 iremos colegio a colegio, instituto a instituto, para valorar en qué condiciones se encuentran, porque nos da la sensación de que hay muchas deficiencias”, aseguró.

En materia cultural, el candidato defendió destinar al menos el uno por ciento del presupuesto consolidado de la Comunidad a la conservación y promoción del patrimonio, una medida que vinculó directamente al desarrollo educativo y social del medio rural. Como ejemplo, citó el proyecto para trasladar el archivo histórico y la biblioteca al antiguo monasterio de San Agustín de Dueñas, actualmente en manos municipales, con el objetivo de dar uso cultural a un inmueble patrimonial.

Blanco denunció además que Castilla y León es una de las comunidades con más bienes en la “lista roja” de patrimonio en riesgo y reclamó una implicación decidida de la Junta para garantizar el acceso a la cultura en los pueblos, más allá de servicios itinerantes como el bibliobús.

La cita en Dueñas fue el primer acto de una jornada que continuará en Villamuriel de Cerrato, Ampudia y Paredes de Nava, y culminará con un encuentro en Monzón de Campos en la que ambos también estarán acompañados por otras figuras del partido como la secretaria general del PSOE en la provincia, Miriam Andrés.