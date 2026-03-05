Primer debate del 15-M en Castilla y León: las cinco claves de los debates en televisión

Publicado por Diario de Castilla y León | El Mundo Valladolid Creado: Actualizado:

Los candidatos a la presidencia de la Junta de Castilla y León afrontan este jueves su primer debate electoral. Desde las 21.45 horas Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán abordarán el primer debate, en esta ocasión en RTVE. Los tres saldrán con la intención de convencer al electorado y el experto en estrategias y análisis de comunicación de líderes de opinión, Julio García Gómez, expone las cinco claves de los debates en televisión.

"Los debates políticos electorales presidenciales en televisión son acontecimientos mediáticos que responden a una puesta en escena donde los participantes más que contrincantes son actores de un espectáculo en directo. En función de los resultados, serán ganadores y líderes del encuentro o al revés, perdedores con perfil bajo", explica este experto.

La primera clave, según García, es "evitar la sobreactuación y ser naturales en la exposición". "Puede haber grados de sobreactuación en la puesta en escena que perturben la esencia del programa electoral, al sentirse los candidatos estrellas ante las cámaras de televisión. El lenguaje directo y sencillo puede atraer más votantes jóvenes", apunta.

Julio García Gómez, experto en estrategias y análisis de comunicación de líderes de opinión.E.M.

En segundo lugar, Julio García resalta la importancia de que los candidatos "midan bien sus mensajes a modo de titulares de impacto basados en su programa electoral". Según el experto, los tres políticos "no deben hablar en exceso": "Es necesario que trabajen su voz para no ser monótonos ni estridentes y buscar registros que agraden al oído del espectador. Es imprescindible que manejen bien su voz en registros medios, altos y bajos".

El tercer punto trata sobre la estrategia de "comunicación verbal y no verbal que apoye su discurso". "Los asesores han de poner especial énfasis en cómo dirigen su mirada al resto de participantes en el debate y a la cámara que es el espectador, en el movimiento de manos, y posición del cuerpo", sentencia sobre este aspecto.

La cuarta clave que apunta este analista es la vestimenta que elijan. La chaqueta con o sin corbata es "para mostrar formalidad", en cambio un atuendo más informal, de sport o casual se utiliza para "atraer al electorado joven y transmitir una imagen de cercanía y familiaridad con el votante".

En último lugar, apunta la importancia de la "estrategia de imagen televisiva". Julio García señala que los asesores deberán estudiar y pactar "la posición de los candidatos en plató, la iconografía del decorado, el fondo, si hay o no atril, la posición de los micrófonos y que la iluminación sea muy neutral alcanzando focos a todos por igual".

"Los debates han pasado de ser eventos informativos a actos narrativos de confrontación con una estrategia determinada", apunta Julio sobre la importancia de la cita de esta tarde y sostiene que en ocasiones los espectadores "se sientan delante de la pantalla como meros seguidores de una emisión, cuando en realidad están dirigidos a conseguir más votantes de su partido". "Los políticos miden cada vez más sus comparecencias, estudian qué deben decir, que deben responder y preguntar, cómo deben mirar a cámara, al contrincante, cómo mover sus manos, su torso, educar su voz y su imagen", sentencia sobre la importancia que le dan los partidos políticos a los debates y a su puesta en escena.