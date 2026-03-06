Autorizadas subvenciones por más de 33 millones para financiar el déficit del transporte público por carretera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la concesión directa de subvenciones a los concesionarios de los servicios de transporte público de viajeros por carretera de titularidad autonómica por un importe total de algo más de 33 millones de euros.

El acuerdo tiene por objeto, por un lado, regularizar los importes anticipados correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de enero de 2026, y, por otro, sufragar el déficit estimado y la minoración de ingresos derivados de la implantación de la regla general de la gratuidad del transporte público regular de viajeros entre el 1 de febrero y el 31 de julio de este año.

Del total autorizado, 27,7 millones se anticipan para cubrir el déficit estimado y la reducción de ingresos correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de febrero y el 31 de julio de este año y 5,3 millones se destinan a la regularización del importe anticipado entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de enero de 2026.

Según se informa desde la Consejería de Transportes, dado que la Administración autonómica es garante de la sostenibilidad económico-financiera de estos servicios, el acuerdo autorizado permite dotar a las empresas concesionarias de la liquidez necesaria para la prestación del servicio de transporte interurbano convencional, el transporte a la demanda y el transporte metropolitano.

Las cuantías anticipadas se han estimado a partir de un estudio económico comparativo entre los ingresos declarados por las empresas y los calculados conforme a la metodología del Observatorio de Costes del Transporte de Viajeros en Autocar, publicada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y serán objeto de regularización una vez se disponga de los datos justificativos correspondientes, recoge Ical.