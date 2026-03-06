El bus urbano de Soria va a la huelga con paros «totales» jueves y lunes a partir del próximo 12 de marzo

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La decena de trabajadores de Avanza, empresa que gestiona el autobús urbano, han tomado la decisión de convocar una huelga, con paros «totales» que se iniciará el próximo jueves, 12 de marzo, y se mantendrá, de momento, el resto de jueves y lunes del mes de marzo, según confirmaron desde UGT. Si finalmente se lleva a cabo, será la primera huelga de este servicio.

El secretario general la federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT, Miguel Ángel Gómez, explicó que la decisión ya se ha comunicado a la empresa Avanza y también se ha facilitado al Ayuntamiento de Soria una propuesta de servicios mínimos para los días de huelga. El Consistorio deberá plantear sus propias condiciones. Cabe recordar que el autobús urbano de Soria es un servicio que el Ayuntamiento de Soria tiene concesionado a la citada empresa.

La decisión de los trabajadores se sustenta en dos puntos principales, según Gómez, por una parte las «deficiencias en el servicio» y por otra el «bloqueo» del calendario laboral en el que se incluyen las propuestas de la empresa para cubrir el servicio ‘búho’ en San Juan y Enclave de Agua. «Hay un planteamiento por parte de la empresa que los trabajadores no consideran adecuado», explicaron desde UGT.

Gómez recalcó que se trata de un «conflicto meramente laboral» y que «nos consta que desde el Ayuntamiento se ha instado a la empresa a corregir algunas de las deficiencias, pero sin éxito».

Desde el sindicato explicaron que se mantiene abierta la puerta a la negociación hasta el último momento, es decir, «hasta las 00.00 horas del día 12» ya que «tomar la decisión no ha sido fácil, hablamos de un servicio público que utiliza mucha gente, sobre todo mayores».