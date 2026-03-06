El debate de Castilla y León en diez frases de los candidatos

Publicado por Raúl Ruano Valladolid Creado: Actualizado:

El lugar donde los partidos políticos debaten leyes y propuestas fue el escenario escogido para celebrar el primer debate televisivo de las elecciones de Castilla y León. A tan solo diez días de la cita con las urnas Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán tuvieron la oportunidad de convencer al electorado indeciso desde las Cortes de Castilla y León. Desde el primer minuto quedó claro el guion que iba a seguir cada uno de ellos y no se salieron de su discurso.

Mañueco ofreció "estabilidad", Martínez exigió un "cambio" mientras que Pollán (el único que no atendió a los medios después del debate) pidió aplicar el "sentido común". Estas son las diez frases que marcaron el debate

Mañueco

A Pollán: "No hicieron nada, salieron corriendo dejando tirados a todos. Nosotros hemos estado en las buenas y en las malas".

Sobre inmigración: "El que venga a trabajar y respetar la ley, sin problema. A usted (a Pollán) le gustaría tirar seres humanos al mar".

A Martínez: "Solo hay algo peor que ser sanchista, ser sanchista de segunda mano".

A Pollán: "Usted se quedó agarrado al sillón".

"¿Dónde están las 183.000 viviendas facilitadas por Sánchez?".

A Martínez: "El que le ha puesto a usted, está en la cárcel. Es Santos Cerdán".

"Unos ofrecen el modelo de gestión de Óscar Puente y otros dejar tirados a mitad de camino a sus votantes".

"Quien ha apostado por el campo ha sido el PP"

A Pollán: "¿Cómo va a defender al campo los aranceles que quiere poner su socio Trump?".

"El 15 de marzo elige certezas".

Martínez

A Mañueco: "Miente más usted que el último minuto de la lavadora".

"Quiero que nuestros hijos se puedan quedar en Castilla y León y en Soria".

"Asistimos a un matrimonio de conveniencia ordenado desde Madrid".

"Estamos en las añoranzas de la España en blanco y negro y escudándose en Sánchez".

"Vamos a atrevernos".

"Castilla y León no está condenada al declive".

A Mañueco: "Salga de su mundo idílico".

"Uno de cada tres castellanos y leoneses vive fuera, pero Mañueco vive en los mundos de yupi".

"El campo no se defiende subiéndose a un tractor alquilado, sino con medidas".

"La realidad es tozuda. La población en España crece y en Castilla y León, decrece en un cuarto de millón"

Pollán