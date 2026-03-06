Elecciones 15-M 2026 Castilla y León
El debate de Castilla y León en diez frases de los candidatos
Mañueco ofrece "estabilidad", Martínez exige un "cambio" y Pollán pide aplicar el "sentido común"
El lugar donde los partidos políticos debaten leyes y propuestas fue el escenario escogido para celebrar el primer debate televisivo de las elecciones de Castilla y León. A tan solo diez días de la cita con las urnas Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán tuvieron la oportunidad de convencer al electorado indeciso desde las Cortes de Castilla y León. Desde el primer minuto quedó claro el guion que iba a seguir cada uno de ellos y no se salieron de su discurso.
Mañueco ofreció "estabilidad", Martínez exigió un "cambio" mientras que Pollán (el único que no atendió a los medios después del debate) pidió aplicar el "sentido común". Estas son las diez frases que marcaron el debate
Mañueco
- A Pollán: "No hicieron nada, salieron corriendo dejando tirados a todos. Nosotros hemos estado en las buenas y en las malas".
- Sobre inmigración: "El que venga a trabajar y respetar la ley, sin problema. A usted (a Pollán) le gustaría tirar seres humanos al mar".
- A Martínez: "Solo hay algo peor que ser sanchista, ser sanchista de segunda mano".
- A Pollán: "Usted se quedó agarrado al sillón".
- "¿Dónde están las 183.000 viviendas facilitadas por Sánchez?".
- A Martínez: "El que le ha puesto a usted, está en la cárcel. Es Santos Cerdán".
- "Unos ofrecen el modelo de gestión de Óscar Puente y otros dejar tirados a mitad de camino a sus votantes".
- "Quien ha apostado por el campo ha sido el PP"
- A Pollán: "¿Cómo va a defender al campo los aranceles que quiere poner su socio Trump?".
- "El 15 de marzo elige certezas".
Martínez
- A Mañueco: "Miente más usted que el último minuto de la lavadora".
- "Quiero que nuestros hijos se puedan quedar en Castilla y León y en Soria".
- "Asistimos a un matrimonio de conveniencia ordenado desde Madrid".
- "Estamos en las añoranzas de la España en blanco y negro y escudándose en Sánchez".
- "Vamos a atrevernos".
- "Castilla y León no está condenada al declive".
- A Mañueco: "Salga de su mundo idílico".
- "Uno de cada tres castellanos y leoneses vive fuera, pero Mañueco vive en los mundos de yupi".
- "El campo no se defiende subiéndose a un tractor alquilado, sino con medidas".
- "La realidad es tozuda. La población en España crece y en Castilla y León, decrece en un cuarto de millón"
Pollán
- "Estamos hartos de partidos políticos que llevan 40 años gobernando, aplicando las peores políticas socialistas; hartos de los que dicen unas cosas en campaña y cuando llegan al gobierno hacen las contrarias".
- "Algunos pretenden que elijamos entre la mafia del PSOE o la estafa del PP"
- "Estamos hartos de la mafia socialista que representa Carlos Martínez".
- "Hasta que no sean las elecciones no vamos a hablar de pactos".
- "Algunos pretenden que elijamos entre la mafia del PSOE o la estafa del PP".
- "Hay que acabar con las políticas de inmigración masiva".
- A Mañueco: "No sé en qué se basa para que diga que todo va tan bien".
- "Cualquiera que les oiga pensaría que los problemas son cuestión de suerte. Pero son mala gestión".
- "Hablan de sus grandes logros a nivel de España y Castilla y León, la realidad de los ciudadanos es que sufren precariedad".
- "Han alimentado un sistema perverso de pactos son separatistas".