Este es el calendario vacunal 2026 en Castilla y León: es para toda la vida e incluye novedades

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha aprobado el nuevo calendario de vacunaciones e inmunizaciones sistemáticas para 2026, que incluye como principales novedades la extensión de la vacuna de la gripe en población infantil hasta los 11 años y la captación activa de varones para la vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (VPH) hasta los 25 años.

Según recoge la orden publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el departamento que dirige Alejandro Vázquez ha actualizado el calendario para adaptarse a las últimas evidencias científicas y a las recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Calendario vacunal para toda la vida 2026ICAL

Entre las modificaciones destaca la ampliación de la edad de vacunación sistemática frente a la gripe con vacuna atenuada, que pasa de los 8 años fijados anteriormente a los 11 años, inclusive, para cubrir así a toda la población escolar de Educación Primaria.

Asimismo, la autoridad sanitaria ha acordado ampliar la captación de hombres que no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra el VPH hasta los 25 años. Esta medida afectará a las cohortes de varones nacidos entre 2001 y 2006, con el objetivo de avanzar en la estrategia de vacunación universal y garantizar la equidad de género en la prevención de enfermedades relacionadas con este virus.

En el ámbito de la población adulta, la Junta ha dispuesto la sustitución de la vacuna neumocócica conjugada de 20 serotipos (VNC20) por la de 21 serotipos (VNC21) para los mayores de 65 años. Sanidad ha precisado que este cambio se iniciará con la cohorte de personas nacidas en 1961, al ser la opción que ofrece actualmente una mejor protección frente a la enfermedad neumocócica invasora.

La orden recuerda que todas las vacunas incluidas en este calendario sistemático tienen carácter gratuito y su aceptación es voluntaria, si bien la Consejería recomienda la vacunación para preservar la salud individual y colectiva. Además, el texto subraya que estos productos inmunizantes no requieren diagnóstico ni prescripción médica previa individualizada al ser una decisión de la autoridad sanitaria por riesgo epidemiológico.

Finalmente, la normativa establece la obligatoriedad de registrar toda la información relativa a las dosis administradas, tanto en centros públicos como privados, en el Sistema de información de vacunación poblacional de Castilla y León (REVA). Este registro será fundamental para asegurar la trazabilidad del proceso y permitir la evaluación continua de las políticas de salud pública en la Comunidad.