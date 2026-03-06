El PP crece con Mañueco, que ganaría con holgura, con un VOX al alza y un PSOE que no frena su caída

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El PP crece con el candidato a revalidar la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ganaría con holgura, con un VOX al alza y un PSOE que no frena su caída. Esa es la conclusión que refleja la encuesta de Sigma Dos par CyLTV, que recoge que el Partido Popular sería la fuerza más votada en Castilla y León el próximo 15 de marzo, con un respaldo del 35,5 por ciento de los votos, lo que implicaría una representación de entre 32 y 35 procuradores, según ponen de manifiesto los datos del barómetro de Sigma Dos para Castilla y León Televisión (CyLTV) difundidos este viernes. Estas cifras se traducen en que podría sumar hasta cuatro representantes, sobre los últimos comicios, pero no lograr la mayoría de 42 procuradores.

Por su parte, el Partido Socialista que repetiría como la segunda lista con más respaldos, el 29,6 por ciento, y mantendría los 28 escaños en su horquilla más alta o perdería dos parlamentarios en el margen menos favorable, lo que evidenciaría que no estaría logrando frenar su caída, como ya le sucedía en las elecciones de Extremadura y Aragón, donde igualaba su peor resultado histórico.

Mientras, el PP, según los datos del sondeo ya diferencia de lo sucedido en las elecciones extremeñas y aragonesas, sí mejoraría sus resultados y sumaría más votos y más procuradores que en los comicios de 2022.

Si estos datos se confirman, el PP necesitaría los apoyos de VOX, que crecería hasta los 14-16 procuradores, entre uno y tres más, con un 19,7 por ciento de los apoyos, manteniendo su condición de tercera fuerza política en la Comunidad. En su horquilla más alta, los ‘populares’ podrían gobernar en solitario con la abstención de VOX en una segunda votación de investidura, en la que sería suficiente una mayoría simple, mientras que una abstención del PSOE les abriría una vez más el paso del Colegio de la Asunción -sede de la Presidencia de la Junta- en cualquier caso.

Los datos del sondeo dibujan un hemiciclo en el que UPL pasaría a ser la cuarta fuerza con más apoyos y podría mantener los tres representantes o incluso sumar uno más. Soria Ya obtendría un procurador, aunque perdería apoyos y dos escaños respecto a los comicios previos, y Por Ávila (XAV) conservaría el procurador que tiene aunque con menos respaldos.

Por su parte, En Común (Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo) se jugaría entrar con un representante y saldrían del arco parlamentario Podemos, que concurre como Podemos-Alianza Verde, y Ciudadanos.

Atendiendo a los datos del sondeo, la suma de la mejor horquilla del resto de formaciones que obtendrían representación en las Cortes, a excepción de Vox, tampoco ofrecería opciones de Gobierno. En el peor escenario para el PP, el partido de Carlos Pollán, Vox, tendría la llave para la gobernabilidad.

Resultados de la encuesta de Sigma Dos para CyLTV.ICAL

Peso provincial

En lo que se refiere a la representación parlamentaria por provincias, en Ávila, PP y PSOE se jugarían un representante. Los ‘populares’ podrían lograr cuatro escaños en el mejor escenario, uno más que en 2022, en detrimento del PSOE que podría perder uno de los dos que tiene. Vox conservaría su único escaño, al igual que Por Ávila.

En Burgos, PP ganaría un representante al PSOE y obtendría cinco escaños respecto a los cuatro de 2022, en detrimento del PSOE, que perdería uno de los logrados en los anteriores comicios y se quedaría en cuatro. Vox mantendría sus dos escaños.

En León, el PSOE mantendría sus cuatro procuradores mientras PP y UPL se jugarían uno, ya que el PP podría perder uno de los cuatro que tiene ahora en favor de UPL que en el mejor escenario pasaría de tres a cuatro. Vox conservaría los dos que tiene.

En Palencia, PP, PSOE y Vox mantendría su representación: tres procuradores en el caso de los ‘populares’ y los socialistas, y uno en el caso de Santiago Abascal.

En lo que se refiere a Salamanca, los datos del sondeo confirmarían el mismo reparto de procuradores respecto a las elecciones de 2022, con cinco diputados para el PP, tres para el PSOE y dos para Vox,

En Segovia, PP y PSOE mantendrían sus representantes, tres en el caso de las filas populares y dos en el caso de los socialistas, y sería Vox el partido que se llevaría el nuevo representante a las Cortes de Castilla y León que suma la provincia, logrando dos escaños.

En Soria, los datos confirman que Soria Ya perdería dos escaños de los tres que tiene, que se distribuirían entre PP o PSOE, que pasarían de uno a dos, o Vox, que podría entrar con uno.

En Valladolid, el PP sumaría seis, uno más que en los comicios previos, seguido del PSOE, que mantendría su representación actual con cinco. Vox podría pasar de tres a cuatro en la horquilla más alta. Ciudadanos perdería su representante al igual que Podemos, mientras En Común (Izquierda Unida, Movimiento Sumar y Verdes Equo) en el mejor escenario podría obtener representación.

Por su parte, Zamora registraría los mismos datos en lo que respecta al reparto de procuradores que en las elecciones de 2022: tres para PP y PSOE y uno para Vox.

El sondeo de Sigma Dos para CyLTV se realizó entre el 20 de febrero y el 3 de marzo, con entrevistas a 2.600 castellanos y leoneses mayores de edad mediante cuestionario mixto, por teléfono y online. El margen de error es del más/menos dos por ciento, para un nivel de confianza del 95 por ciento, y en el supuesto de variables con dos categorías igualmente distribuidas.

Preferencia futuro Gobierno de Castilla y León, según la encuesta de Sigma Dos para CyLTV.ICAL

Pactos. la mayoría prefiere una coalición PP-VOX

Cuatro de cada diez castellanos y leoneses, el 40 por ciento, afirma que su opción preferida para el próximo gobierno autonómico que salga de las urnas el 15 de marzo sería una coalición PP-VOX, mientras que el 20 por ciento se inclina por un gobierno en solitario del PP con la abstención del PSOE. Además, un nueve por ciento preferiría que el PP gobernara en solitario con un acuerdo de investidura con Vox. Así lo indica el Barómetro de Sigma Dos para CyLTV, difundido este jueves y recogido por Ical.

Por electorados, son quienes apoyaron al partido de Santiago Abascal en los comicios previos autonómicos, el 45 por ciento de los encuestados, quienes más a favor se muestran de un gobierno de coalición PP-Vox. Elegirían esta fórmula como favorita el 39,5 por ciento de los simpatizantes ‘populares’, seguidos del 38,6 por ciento del electorado socialista y del 35,6 por ciento de quienes apoyaron a Podemos.

En lo que a la fórmula de un gobierno en solitario del PP con la abstención del PSOE se refiere, es el electorado del PP, el 21 por ciento, es quien más lo visualizaría, seguido del 20,4 por ciento de quienes votaron al PSOE; el 19,3 por ciento de los simpatizantes de Vox y el 18,7 por ciento de quienes apoyaron a Podemos en las elecciones de 2022.

La opción de que el PP gobierne en solitario con un pacto de investidura con Vox la visualiza el 9,9 por ciento de los electores de Podemos; el 9,4 por ciento de los simpatizantes socialistas; el 8,9 por ciento de los votantes del PP y el ocho por ciento de quienes apoyaron a Vox.

Valoración de líderes políticos de Castilla y León, según la encuesta de Sigma Dos para CyLTV.ICAL

Valoración de líderes

Dos de cada tres castellanos y leoneses, el 65 por ciento, cree que el candidato del PP a la reelección a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, será el próximo jefe del Ejecutivo autonómico, mientras que un 11,3 por ciento opina el candidato socialista, Carlos Martínez, llegará al Palacio de la Asunción. En tercer lugar, con un 4,9 por ciento, sitúan al candidato de Vox, Carlos Pollán. Así lo refleja otro apartado del barómetro de Sigma Dos para CyLTV.

Entre los grupos de electorado, quienes más visualizan a Fernández Mañueco son sus simpatizantes. En esa línea se pronuncia el 81 por ciento de los votantes del PP, y un 74,5 de los de Vox. La impresión es similar para el 61,3 por ciento del electorado socialista, y para el 54 por ciento de quienes se inclinaron por Podemos en los comicios de 2022.

En el caso del candidato socialista, el grupo de electorado que considera que Carlos Martínez podría ser el próximo presidente de la Junta es el votante de Podemos, con un 28,1 por ciento, seguido del 25,2 por ciento de los votantes socialistas. En la misma opinión se pronuncia el 2,4 por ciento de los votantes del PP y el 0,3 por ciento de quienes se inclinaron por Vox.

Preguntados por quién defiende mejor los intereses de Castilla y León sin tener en cuenta la formación o coalición por la que tengan más simpatía, el 27,3 por ciento de los encuestados se inclina por Fernández Mañueco y un 20,7 por ciento afirma que Carlos Martínez.

Atendiendo a los grupos de electorados, quienes más confían en Mañueco son quienes votaron al PP en los comicios previos, el 60,5 por ciento de los encuestados. En la misma línea se pronuncia el 23 por ciento de los simpatizantes de Vox; el 5,6 por ciento del electorado del PSOE y el 1,2 por ciento de los votantes de Podemos.

Los votantes del PSOE, el 60,7 por ciento, son quienes más apuestan por Carlos Martínez. El 20 por ciento del electorado que apoyó a Podemos en las elecciones de 2022 apunta que éste sería el candidato que mejor defendería los intereses de la Comunidad, frente a un 5,6 por ciento del votante del PP y el 2,5 por ciento de los de Vox.

Mañueco, el más conocido

En cuanto al grado de conocimiento, el líder del PP, según el sondeo para CyLTV, es el político de la Comunidad más identificado por la población, según indica el 88,5 por ciento de los encuestados. Le siguen el líder del PSOE, conocido por el 39,7 por ciento, y en tercer lugar se sitúa el candidato de Vox, con el 28,4 por ciento.

El grado de conocimiento entre los encuestados del candidato de Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, es del 21,6 por ciento. Por debajo del 20 por ciento se sitúan el candidato de En Común, Juan Gascón (18,2 por ciento, y la cabeza de lista de UPL, Alicia Gallego (17 por ciento).