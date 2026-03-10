Mañueco (PP) a Pollán (VOX), en el debate final: "Aquí se viene llorado"

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

A cinco días del 15-M, los candidatos del PP, PSOE y VOX, Alfonso Fernández Mañueco, Carlos Martínez y Carlos Pollán, respectivamente, protagonizaban en CyLTV el segundo y último debate de la campaña electoral de Castilla y León. Un tenso debate, que arrancaba con la petición de Pollán a Mañueco para que rectificara la afirmación que había hecho en el primero de que quiere tirar seres humanos al mar.

La respuesta de Mañueco era recordarle que Abascal se había referido al barco ‘Open Arms’ como «un barco negrero» y que había llamarlo «a hundirlo». «Aquí se viene llorado, señor Pollán», le respondía Mañueco al candidato de VOX, para actos seguido insistir: «No se hagan ustedes los ofendidos».

Pollán le preguntaba a Mañueco si cuando pase el 15 de marzo el 'popular' querrá sentarse a dialogar o a pactar algo "con un partido del que ha dicho lo que ha dicho". "Le rogaría que hoy tuviera una manera de rectificar esas palabras", insistía Pollán que aprovechaba sus primeras palabras en el primer bloque temático del segundo debate electoral para exigir una rectificación pública a Fernández Mañueco que, según Europa Press, calificaba sus palabras del primer debate de "rifirrafe" propio de un debate.

Fernández Mañueco acusaba a los de VOX de llevar más de dos años insultando y diciendo "todo tipo de barbaridades" contra el Partido Popular respecto a sus políticas de inmigración, mientras que Pollán volvía a acusar a PP y a PSOE de fomentar la inmigración y el tráfico de personas "con sus políticas de puertas abiertas".

Fue este el inicio de un encuentro a tres bandas en el que los contendientes apostaron por dar continuidad a los mensajes que ya lanzaron en la cita anterior y que tuvo lugar el jueves de la semana pasada, aunque en esta ocasión la tensión adquirió una nueva dimensión con la práctica consecución de reproches entre los tres intervinientes.

En este partido de vuelta fueron muchas las cuestiones troncales que se volvieron recurrentes a lo largo del debate, especialmente la inmigración, los pactos del Gobierno de España con formaciones separatistas y, en sintonía con los últimos acontecimientos globales, la guerra de Oriente Medio, si bien esta se mantuvo en todo momento en un plano más secundario.

La cuestión de la inmigración vertebró el minuto de plata con el que arrancó el debate y que agotó en primer lugar Pollán con una alocución en la que reiteró que la salida de Vox del gobierno de la Junta fue por la llegada de menores extranjeros no acompañados como parte, dijo, de un acuerdo entre Mañueco y el Gobierno de España. «Tuvimos que elegir entre los sillones y nuestros principios», resumió, no sin criticar el «despilfarro» que supone atenderlos y que cifró en 3.000 euros al mes por cada uno.

Por su parte, Carlos Martínez se presentó como el candidato que quiere «que la voz de Castilla y León se escuche», además de «cambiar esta Comunidad y modernizarla». La carta de presentación de Mañueco se decantó, por contra, por presentar sus logros al frente de la Junta y confiar «en lo que podemos conseguir en el futuro» frente a otros que «ven todo gris y buscan bronca y enfrentamiento».

No se pasaron por alto en este debate los incendios del pasado verano, respecto a los cuales Mañueco aseguró que estuvo sobre el terreno «al día siguiente» a pesar de que Martínez le interrumpió para asegurar que estaba de vacaciones. Fue esta una sola de las múltiples ocasiones en las que los candidatos se acusaron mutuamente de mentir, aunque en esta ocasión el candidato ‘popular’ afeó al socialista de «intentar arañar unos votos con una tragedia».

En materia de despoblación, Mañueco arremetió contra las propuestas legislativas de Carlos Martínez, ya que dijo que lo que pretende «es quitar los servicios públicos a los que viven en el territorio». «No te enteras de nada», se escuchó replicar al candidato socialista antes de resumir las propuestas electorales del PP en «gimnasios, bares, mentiras y platos de ducha». «No han aprendido nada en 40 años», insistió, en lo que dijo que han estado «encajados en la autocomplacencia».

En términos de servicios públicos, fue Carlos Pollán el que subió la «inmigración masiva» a la palestra asegurando que uno de sus efectos es «la saturación de los servicios públicos» y que «siempre la gente que viene de fuera está por delante en las ayudas».

Al respecto, Martínez aseguró que «no es la inmigración un problema para Castilla y León», ya que aseguró que es lo que ha permitido incrementar las cifras de población. Por su parte, Mañueco apostó por una «inmigración regular y ordenada». «El que venga a trabajar, sin problema», aseguró.

Cuando llegó el turno para hablar de financiación autonómica tampoco quedaron de lado los reproches, aunque en este punto fueron muchos los dirigidos al Gobierno de España. Así, el candidato del PP rechazó que la Comunidad tenga una deuda excesiva, como aseguró Martínez. «Los únicos que tienen un problema de deuda son ustedes con sus socios separatistas», señaló dirigiéndose al PSOE.

El último bloque del debate versó sobre regeneración democrática, momento en el que se pusieron sobre la mesa posibles pactos de gobierno y, de nuevo, acusaciones cruzadas sobre corrupción y otros delitos. Así, Martínez defendió que Mañueco, que «siempre estuvo ahí» en distintas tramas de corrupción, «vale más por lo que calla que por lo que vale», mientras que el candidato ‘popular’ le espetó ser «un sanchista fijo-discontinuo». Asimismo, reprochó a Pollán que cuando Vox abandonó los gobiernos el se mantuviera como presidentes de las Cortes.

Finalmente, el candidato de Vox encaró el último tramo del debate asegurando que sus dos interlocutores hacen «elegir entre la mafia del PSOE o la estafa del PP», lo que dio paso al minuto de oro de los tres intervinientes y en el que, sin sorpresas, destacaron los mensajes principales de sus campañas para pedir el voto de los castellanos y leoneses.