Sánchez: "Feijoó no va a pagar la calefacción de los sorianos ni Abascal la gasolina de los tractores de León"

El PSOE de Castilla y León mete el ‘No a la guerra’ en la campaña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respaldado este sábado en Soria la candidatura de Carlos Martínez Mínguez a la presidencia de la Junta de Castilla y León, y lo ha hecho con dos pilares básicos: el ‘No a la guerra’ y el feminismo, con algunos ‘píldoras’ en su discurso al final para la Comunidad, y con la canción 'Prometo estarte agradecido' de Rosendo de fondo.

El responsable del Ejecutivo central, que llenó el Centro Cultural Palacio de la Audiencia de la capital soriana, con 200 personas que no pudieron acceder el recinto, señaló sobre las consecuencias de la guerra de Irán que «Feijoó no va a pagar el gas o la calefacción de los hogares de Soria ni Abascal no va a pagar la gasolina de los tractores de León. Son unos hipócritas», espetó.

Sánchez estuvo acompañado en el acto electoral por el citado Martínez, la ministra de Igualdad Ana Redondo, y el secretario provincial de los socialistas sorianos, Luis Rey. «No estamos solos, somos los primeros», dijo el presidente del Gobierno sobre su papel en la guerra de Irán, «se está sumando otros gobiernos contra la guerra».

Centrado en Castilla y León, y después de pedir «paciencia» a la derecha porque «en el 2027 les volveremos a ganar», criticó los pactos del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con Vox, en el primer tramo de la legislatura, y recordó que tuvieron que intervenir con la seguridad y la salud animal, para a continuación, reprochar al ejecutivo castellano y leonés que «solo el 15% de las mujeres pueden abortar en los hospitales públicos y se incumple la ley y se derivan a las clínicas privadas".

"Y cuando no, se propone que se escuche el latido fetal», dijo sobre una de las medidas que puso encima de la mesa Vox durante su etapa de gobierno en la Comunidad por parte de Juan García Gallardo, el vicepresidente. «Y esa propuesta», añadió, «la paró el Gobierno de España». «Derogaron la Ley de Memoria Democrática y aprobaron una mal llamada Ley de Concordia, que llevamos al Tribunal Constitucional y trataron de debilitar el Diálogo Social. Somos el dique de contención de estas políticas y lo que necesitamos son gobiernos progresistas, por eso hay que votar a Carlos Martínez, a votar, y a ganar Castilla y León».

Por su parte, el candidato socialista a la Junta señaló que "el modelo de Castilla y León ha caducado, y Mañueco con el modelo". Dos fueron los pilares de su discurso, el feminismo y la paz, para dirigirse al auditorio con un "el PSOE es el partido del pueblo y de la paz". Ha definido la Comunidad como "40 años de blanco y negro" y ha criticado lo que considera "incapacidad de quienes dicen que es irreversible que los jóvenes se marchen. Hasta aquí a los que dicen que son incapaces".

"Nosotros haremos visibles Castilla y León que ahora no tiene voz y está ausente", ha declarado en su discurso. Ha abogado por "un proyecto colectivo" en la Comunidad, "que sea un todo. Porque en Soria somos leonesistas, sorianistas y palentinos".

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado Castilla y León bajo gobiernos populares como "decadente y chamuscada por los incendis que nos avergonzaron, la pila de Europa". "Cada joven que sale de Castilla y León es una enmienda a la totalidad a las políticas del PP".