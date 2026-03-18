Artemisan advierte de que la información de Europa para restringir la caza de la codorniz tiene "importantes limitaciones científicas"

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Fundación Artemisan afirmó que la información en la que se basa Europa para restringir la caza de la codorniz, aportada en el informe elaborado por el grupo de trabajo para especies cinegéticas “en estado de conservación no seguro”, presenta “importantes limitaciones que ponen en duda sus conclusiones y recomendaciones”, aclararon.

Durante el Foro Nacional de Valladolid, el debate se centró en el “conflicto” entre los datos estudiados en la Unión Europea y los obtenidos a través del proyecto Coturnix, el estudio “más importante” sobre la codorniz de España y Europa, que “no han sido integrados en la toma de decisiones a nivel europeo”, lamentaron.

Así, en respuesta a la propia solicitud del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC), que aboga porque las decisiones de gestión se basen en un análisis integral de todas las fuentes de información disponibles, Fundación Artemisan solicitó a esta entidad y a todas las que tienen capacidad de asesoramiento “tener en cuenta todos los datos, también los del proyecto Coturnix, y que no se tomen decisiones sin contemplar todo el conocimiento y la evidencia científica disponible”, remarcaron.

Por otro lado, señalaron que, a la hora de evaluar el estado de conservación de la especie, “se deben considerar las tendencias a corto y medio plazo y no debería establecerse como referencia la línea base de hace 25 años que propone el ‘Task Force’ (grupo expertos europeo), ya que no se puede asumir que el hábitat actual mantenga el mismo potencial de reproducción y crecimiento”.

La tendencia reportada para la codorniz en la ruta migratoria occidental para la última década es estable. Es decir, la toma de decisiones “debe partir de una tendencia estable y no de una situación de declive moderado como el ‘Task Force’ trata de transmitir a la Comisión Europea y los Estados Miembros, asumiendo como objetivo de conservación la situación de hace 25 años”, explicaron.

Igualmente, consideraron “incomprensible” que, cuando se tomen decisiones que afectarán a una especie entera a nivel europeo, “se hayan omitido los datos del proyecto que ha puesto en marcha un método específico de seguimiento de codorniz (SEC)”, ideado por la Universidad de Barcelona, el “más adecuado y fiable” para el seguimiento de esta especie, como así se reconoció en numerosas ocasiones en el Foro Nacional sobre Codorniz celebrado en Valladolid, trasladaron, recoge Ical.

Mientras el informe del ‘Task Force’ usa “métodos pasivos, generalistas y multiespecíficos de monitorización”, que registran “menos individuos”, “falsas ausencias” de la especie e “infravaloran” el número de individuos detectados, “no siendo suficientemente adecuados” para el seguimiento de la codorniz y “no se tienen en cuenta” los datos de un método activo como el SEC, que “sí tiene en cuenta las características eco-etológicas de la especie, y cuya intensidad de muestreo permite obtener estimaciones más fiables para la especie”, aseveraron.