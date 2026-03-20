Los castellanos y leoneses otorgan un 6,4 a su sanidad pública en 2025, la tercera nota más alta del país

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Los castellanos y leoneses otorgaron un 6,4 de media al funcionamiento de la sanidad pública de Castilla y León durante el pasado año y supone la tercera nota más alta del país, sólo por detrás de Cantabria (6,72) y País Vasco (6,54), y superior a la media nacional (6,02). Eso sí, el sistema empeoró su calificación respecto a 2025 y 2024, cuando era de un 6,68 y un 6,64 y está lejos de alcanzar la nota más elevada, lograda en 2017, cuando fue del 7,07. Así lo recoge el Barómetro Sanitario global del año 2025, publicado hoy por el Ministerio de Sanidad.

Asimismo, el informe indica que el 55% de los encuestados asegura que el sistema funciona “bastante bien” o “bien” y un 16,3% considera que está “mal” y necesita “cambios profundos”. En ambos casos, los porcentajes son mejores que la media de España, que se situaron en el 51,6 y 20,2%, respectivamente. Castilla y León se situó en el puesto 11 en cuanto a la valoración positiva, un listado que vuelve a encabezar Cantabria (66,4%), La Rioja (64,1), Murcia (61,8) y País Vasco (61 por ciento). Al analizar la evaluación negativa, la Comunidad apareció en el puesto ocho por debajo.

Ranking con las notas de la sanidad por comunidades autónomas.ICAL

Frente a las mejores puntuaciones en la satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario, que registraron Cantabria, País Vasco y Castilla y León y siguieron Murcia, La Rioja, Baleares y Galicia (6,3 en cada caso), estuvieron las que obtuvieron las peores notas como Andalucía y Ceuta (5,3), Melilla (5,5), Canarias (5,7), Castilla-La Mancha (5,8) y Valencia (5,9). Todas ellas están por debajo del conjunto de España.

Los castellanos y leoneses mantienen su confianza en el sistema público, ya que los ciudadanos de Castilla y León continúan mostrando una clara preferencia por los centros públicos en las cuatro áreas asistenciales analizadas: médico de cabecera (82,4), consulta de especialistas (66), ingreso en hospital (86,2) y urgencias (80,3), superando en todas ellas las medias nacionales.

En este sentido, un 99,2% de los castellanos y leoneses está asegurado en la sanidad pública, una décima menos que la media nacional, y un 19,5% tiene un seguro médico privado (contratado de forma individual), frente a un 20,4% en el conjunto de las comunidades.

Respecto a la Atención Primaria, los ciudadanos encuestados por el Barómetro Sanitario otorgan un 6,79 a este servicio en la Comunidad, frente al 6,27 de media en todo el país, por encima del 5,92 dado a las consultas de los especialistas -5,74 en España-, pero por detrás del 6,57 de las urgencias hospitalarias -5,88 en España-. Además, el 1-1-2 recibe un 7,86, seis décimas más que la media nacional.

En ese sentido, el informe del Ministerio señala que casi el 90% acudió a una consulta de Medicina de Familia o General, ya sea en la sanidad pública (69,1%) o la privada (4,7), mientras en ambas fueron tratados un 15,7%. Además, en la pública, un 66,3% asegura que cuando ha tenido un problema ha podido consultar con su facultativo, si bien un 17,1% indica que alguna vez no lo ha conseguido. Entre estos últimos, la mitad no pudo ver a su médico porque le dieron cita “para muchos días después”, por lo que se fue a urgencias, y un 31,9%, cuando llegó la fecha, ya no era necesaria la consulta.

En conjunto, la Atención Primaria los que tuvieron que esperar por una consulta lo hicieron de media 6,08 frente a los 5,27 días del año anterior. En todo caso, muy por debajo de los 9,15 que se registra en todo el país.

Asimismo, las esperas en urgencias fueron en la Comunidad, de acuerdo al Barómetro Sanitario, de una a cuatro horas para un 35,8%, si bien un 32,7% fue atendido en menos de una hora. A pesar de ello, para un 81,8% la atención recibida fue buena o muy buena. Además, de uno a tres meses esperó un 54,9% (14 puntos que en 2024) desde que lo derivó el médico de Atención Primaria hasta que lo vio el especialista y un 39,5%, más de tres meses, si bien para un 41% la atención recibida fue buena y para un 40,2, muy buena.

Por otra parte, un 84,5% de los encuestados aseguró que en los últimos 12 meses no había acudido a un profesional sanitario por problema de salud mental, por encima de la media nacional del 80,1. Los que lo hicieron, en su mayoría acudieron inicialmente a la sanidad pública (50,7%). Principalmente fueron atendidos por el médico de familia (45,6%), el psiquiatra (32,2) y el psicólogo (22,2), informa Ical.

Respecto a las listas de espera, para un 43,8% siguen igual en la Comunidad y para un 39,4% han empeorado, mientras sólo un 8,6 cree que han mejorado. Además, sobre los ingresos hospitalarios, los castellanos y leoneses valoran con un 7,48 el número de enfermos por habitación, frente al 8,11 y 8,67 que otorgan al equipamiento y la tecnología o la información recibida durante la evolución del problema de salud.