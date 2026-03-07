Mañueco anuncia en Soria que duplicará las ayudas de desplazamientos y manutención por causas médicas

El candidato del Partido Popular de Castilla y León a la reelección como presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un acto electoral en Soria junto a la candidata Rocío Lucas y el presidente del PP de Soria, Benito Serrano.Rubén Cacho/ICAL

El presidente de la Junta y candidato a la reelección por el PP, Alfonso Fernández Mañueco cruzó el ecuador de la campaña en 'territorio enemigo', Soria, la ciudad de la que es alcalde el candidato socialista Carlos Martínez Mínguez. El líder popular advirtió que tras 9 días de campaña "ya se ve quién es quién" y anunció que en la próxima legislatura prevé duplicar las ayudas tanto para el desplazamiento como la manutención por causas médicas, cuestión especialmente sensible para Soria. En un plano más provincial, Mañueco aseguró que en el curso 2026/2027 el Campus de Soria estrenará la doble titulación de Ciencias del Deporte y Fisioterapia y que se trabaja en una ampliación de estudios para acoger Ciencias de Datos.

Más de cinco minutos de paseíllo necesitó Fernández Mañueco para llegar hasta el escenario de una abarrotada Aula Magna Tirso de Molina. El candidato popular expresó que ya superado el ecuador de la campaña se ve "despeja la niebla" y se ven "las verdades de quién es quién" y permite "saber quién tiene proyecto y quien pretende sólo el bloqueo". Miles de kilómetros para recorrer Castilla y León y la "certeza" de que "estaremos para gobernar" frente "a los que se conforman con intentar influir, con poner palos en las ruedas o con la oposición". Castilla y León "no tiene un minuto que perder" por lo que "quién no sea parte de la solución, que se aparte". El PP "ha venido a trabajar y gobernar".

Como ya ha advertido en otras ocasiones Mañueco reafirmó que "no pactaré con el sanchismo de Castilla y León". "Yo defiendo los intereses de Soria y Castilla y León por encima de los intereses de Sánchez", aseguró insistiendo en que el sanchismo "no es de fiar". El candidato recordó que su rival, Martínez, dijo en febrero del año pasado que era un sanchista converso y que "el otro día dijo que no era sanchista". ¿Qué dirá hoy con Sánchez a su lado?", cuestionó en alusión al acto del PSOE que se celebraba casi a la misma hora y apenas unos 400 metros. "Solo hay algo peor que un sanchista y es un sanchista de segunda mano como Carlos Martínez", subrayó.

Mañueco aseguró que su proyecto tiene "certezas" avaladas con la "gestión" citando por ejemplo, el primer puesto en los índices de valoración de la educación o en Servicios Sociales y Dependencia. "Rocío Lucas e Isabel Blanco no se traspasan, están aquí", espetó haciendo referencia a las consejeras en la materia y presentes en el acto. También destacó el segundo puesto en Sanidad y animó a estar "orgullosos" de lo conseguido. "Hay quién prefiere criticar que reconocer lo conseguido" lamentó para subrayar que "somos ejemplo y envidia en los servicios sociales".

"Creemos en esta tierra y gobernaremos para todos, el 15-M vamos a gobernar en Soria y en Castilla y León", elevó el tono el candidato defendiendo su proyecto frente a la "lista de promesas de otros". "Tenemos una ambición y una hoja de ruta, colocar a Castilla y León entre las 3 mejores Comunidades para vivir y tenemos más de 1.000 medidas porque nos tomamos la política muy en serio", insistió. Cada voto del próximo 15-M "estará al servicio de Soria y Castilla y León".

Mañueco puso como ejemplo los 10 helicópteros sanitarios, que en el caso de Soria ya está activo, la llegada de la Radioterapia a Soria, la modernización del Santa Bárbara o la continuidad del Virgen del Mirón. "Algunos dudaban y hemos cumplido", insistió avanzando que en los próximo 4 años "llegarán más inversiones, centros de Salud como San Leonardo y más profesionales;" incitó. Asimismo, anunció la duplicación de las ayudas de manutención y desplazamiento por cuestiones médicas. "Vamos a cumplir", sentenció.

Asimismo, recordó otra de sus promesas como es la gratuidad de la primera matrícula para el primer curso de los empadronados en Castilla y León en el curso 2026/2027 y avanzó que el Campus de Soria estrenará esa cursó el doble grado de Ciencias del Deporte y Fisioterapia. Además "habrá un impulso para ampliar titulaciones en el ámbito de la ciencia de datos", aseguró recalcando que su apuesta es "más estudios, más profesores y más investigadores para un Campus de primera división"·.

En esta parte de su intervención el candidato popular recordó otras de las promesas ya realizadas en campaña como las ayudas de 300 euros para autónomos así como los 20.000 euros para el traspaso de negocios. También en este capítulo la continuidad del Buscyl o las ayudas de 900 euros para el carnet de conducir a menores de 30 años o de 1.800 euros para el carnet de camión o autobús sin límite de edad. Apartado especial para el campo sobre el que presumió haber estado "en las buenas y las malas". "Nuestra hoja de servicio es inmaculada", insistió. Las políticas de mayores o las rebajas impositivas también entraron en juego con el recuerdo a la extensión de las bonificaciones en el impuesto de sucesiones o donaciones. "Una herencia no va a costar dinero", explicó para terminar recordando los apoyos en educación, conciliación o la cuenta ahorro vivienda con "hasta 7.500 euros" en deducciones fiscales para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda.

Ya en la parte final, Mañueco apeló a la movilización del electorado, sobre todo en una provincia como Soria porque "cada voto que no es para el PP es para la izquierda y cada escaño que no es para el PP es uno más para Sánchez en Madrid". "Cada voto cuenta y si no es para el PP será para quién menos los merezca"; insistió. Mañueco llamó a "no confiarse" y "apretar el acelerador". "La campaña va bien, las dudas se van despejando, pero no hay nada hecho, las encuesta no valen, valen las urnas", afirmó. El candidato animó a los presentes a dar "el do de pecho" para "conseguir cada voto". "Adelante con determinación, necesitamos a todo el mundo porque cuando estamos juntos somos una fuerza imparable",. "Si quieren certezas, hay que votar al PP, esa es la respuesta, certezas frente a incertidumbre, proyecto frente al vacío... Resultados, gestión y nueces", recalcó para cerrar con un contundente "vamos a por la victoria".