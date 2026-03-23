Europa se mantiene como el principal mercado de los productos de Castilla y León y EEUU representa el 2,8% del total
El Ministerio ha destacado las ventas de la Comunidad a Francia, Portugal e Italia
Europa se mantiene como el principal mercado de los productos de Castilla y León y representa el 80,5% del total de las ventas del comercio al exterior en enero, que cerró con 1.553,4 millones de euros, un 1,6% más.
Por su parte y según los aportados por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, las ventas de Castilla y León a EEUU alcanzaron el 2,8% del total, dos décimas menos que hace un año cuando representaron el 3,0% del total. Las exportaciones de Castilla y León a Estados Unidos ascienden en conreto a 43,49 millones de euros.
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En el caso concreto de las ventas de Castilla y León a la zona euro alcanzaron el 61,2% del total tras subir un 7,7% mientras que las destinadas al resto de la Unión Europea se quedaron en el 6,8% del total tras bajar un 22,2 por ciento.
El Ministerio ha destacado las ventas de Castilla y León a Francia, Portugal e Italia, los "principales socios" de la Comunidad, y ha señalado el aumento del 4,9 por ciento en las ventas al resto de Europa que representan el 12,5 por ciento entre las que destacan las destinadas a Reino Unido, con 5,3 por ciento y un 7,4 por ciento más, y a Turquía, con un peso del 5,5 por ciento y un 28,2 por ciento más.
Fuera de Europa, disminuyeron las exportaciones de Castilla y León a todas las grandes categorías de zonas, excepto África (+16,3%: América Latina (-28,8%) y Asia excluido Oriente Medio (-12,5%), Oceanía (-32,8%), Oriente Medio (-19,1%) y América del Norte (-10,6%).
África se ha situado en segunda posición como destino de exportación de Castilla y León con el 8,4% del total y Marruecos se mantiene como el principal socio comercial con el 6,7% y un repunte del 13,6% respecto al mismo mes del año pasado, informa Europa Press.
Por su parte, América ocupa la tercera posición con un 6,4 por ciento y un descenso en este caso del 21,0%. EEUU que representa un 2,8%, Brasil un 1,2% y México un 0,6%. Por último, Asia es el cuarto destinos, con un 4,2% del total y un descenso del 14,1% respecto al mismo mes del 2025. Los clientes más representativos de la zona son China (1,1 por ciento del total), Corea del Sur (0,4%) e India (0,4 por ciento).