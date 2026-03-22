El comercio de Soria con Mercosur deja un saldo favorable de un millón de euros

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur ha sido fuertemente contestado desde diversos sectores, especialmente alimentarios, que ven un peligro en la entrada de mercancías del área comercial del Cono Sur. En el caso de Soria las relaciones comerciales con Mercosur no son muy fluidas, con la notable excepción de Brasil, y el saldo es claramente favorable para la provincia. En concreto, Soria exporta a la zona más que importa y la diferencia a favor de Soria asciende a un millón de euros.

Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay son los países miembros de pleno derecho de Mercosur, mientras que Bolivia está finalizando su proceso de adhesión. De estas naciones, únicamente Brasil presenta cantidades importantes dentro de la relación comercial con Soria. La suma de estas naciones arroja unas importaciones valoradas en algo más de 2,6 millones de euros, en tanto que las exportaciones suman 1,6 millones. El grueso de todas estas cantidades se corresponde con Brasil, siendo las relaciones con las demás naciones más bien marginales.

Por ejemplo, con Bolivia las exportaciones registradas se cifran en diez euros, según la estadística de aduanas, mientras que las importaciones llegan a los 520. En el caso de Uruguay, no consta que Soria importe nada, mientras que las ventas al país están representadas en 135.000 euros. Principalmente están compuestas por carne y despojos comestibles, miel y productos lácteos y piensos. Precisamente son estos últimos el motor del comercio con el gigante brasileño.

Soria vende a Brasil mercancías valoradas en 2,2 millones de euros. Y 1,4 millones se corresponden con los piensos y los despojos de las industrias alimentarias. A continuación, figuran en la estadística de aduanas el plomo y sus manufacturas (464.000) euros; los productos químicos orgánicos (139.000 euros); y el plástico y sus manufacturas (113.000).

El listado de bienes hacia Brasil se completa con productos químicos inorgánicos; plástico y sus manufacturas; caucho; manufacturas de fundición de hierro y acero; aparatos mecánicos y vehículos, entre otros.

Por su parte, los productos que desde Brasil llegan a Soria suman un total de 1,6 millones. De ellos, un millón se corresponde con el capítulo de ‘materias albuminoideas, productos a base de almidón o de fécula modificados, colas, enzimas’. Se trata de sustancias derivadas de materias primas naturales que se emplean en la industria, como la alimentaria o la farmacéutica. Estos 1,6 millones se significan no sólo como la principal importación de Soria, sino también como el producto más abundante en el comercio con los países de Mercosur.

De Brasil también se traen los importadores sorianos madera y sus manufacturas (247.000 euros); mobiliario medicoquirúrgico (155.000 euros); y aparatos mecánicos (97.000). Hay un largo listado de bienes en la relación de aduanas, pero tienen un carácter secundario en relación a los mencionados.

Así, constan bienes de plástico y caucho; peletería (20.000 euros); papel y cartón; accesorios de vestir; productos cerámicos; vidrio; artículos de cuchillería; o piezas de vehículos, entre otros productos.

En cuanto a Argentina, las importaciones son modestas, apenas 89.000 euros. El apartado principal (75.000 euros) está compuesto por plantas industriales o medicinales. A estas le siguen los 10.000 euros en productos editoriales. Prendas y complementos, piezas de aparatos; piezas de vehículos o mobiliario medicoquirúrgico completan el listado de compras de Soria a Argentina.

Las ventas al país se traducen en 336.000 euros, sobre todo en dos capítulos: piensos (158.000); y yesos y cementos (135.000). Productos farmacéuticos; aceites esenciales; caucho y sus manufacturas y vehículos tienen menos presencia en un comercio que es claramente beneficioso para Soria.

Por último, hay que contar con Paraguay, que es la única nación de Mercosur con la que las relaciones sorianas son deficitarias. Eso sí, dado el escaso volumen de las operaciones el margen es muy pequeño. Soria exporta a Uruguay por valor de 5.000 euros e importa por 11.000. Las ventas están formadas por un único capítulo, las piezas de automóvil. Las compras también constan de un sólo apartado, no muy clarificador: ‘productos de origen animal’ no comprendidos en otra categoría.