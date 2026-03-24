Pilar Garcés, Carmen Camarero y Carlos Alberola presentan esta semana sus candidaturas para presidir el Rectorado de la UVa

Campus de Soria de la Universidad de Valladolid en una imagen de archivo.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Carmen Camarero, Carlos Alberola y Pilar Garcés presentarán a lo largo de esta semana sus candidaturas para presidir el Rectorado de la Universidad de Valladolid, quienes darán el relevo a Antonio Largo al frente de la UVa.

En primer lugar, bajo el lema ‘Crear y cuidar’, Camarero, docente del Departamento de Organización de Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados, confirmó que mañana anunciará oficialmente su candidatura a las elecciones y expondrá sus líneas en el programa electoral, así como los retos futuros a los que se enfrenta la UVa.

Por otro lado, el jueves, 26 de marzo, será el turno de Alberola, profesor en el Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones e Ingeniería Telemática, quien también hará pública su candidatura y dará a conocer sus principales propuestas.

En tercer lugar, y también el 26 de marzo, lo hará Garcés, del Departamento de Filología Inglesa, quien fue viceconsejera de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación de la Junta, informa Ical.

Todos ellos emplearán la sala de Prensa con la que cuenta la Universidad de Valladolid en el Palacio de Santa Cruz, en la capital vallisoletana, para realizar dichos anuncios ante los medios de comunicación.