Aires de La Mancha en Soria: un estudio demuestra que hubo molinos de viento históricos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Hablar de molinos de viento históricos evoca indefectiblemente a la región de La Mancha, donde tanto el uso tradicional como las andanzas de Don Quijote los han convertido en todo un símbolo de identidad. Pero más al norte estas estructuras también proporcionaron energía y paisaje. En Soria los hubo, y ahora un trabajo académico los descubre.

Soria también fue tierra de molinos de viento. Así lo demuestra el libro '¿Tierra de gigantes? Molinos de viento clásicos en la provincia de Soria', en el que un equipo de investigadores de la Universidad de Valladolid y colaboradores externos documenta por primera vez la existencia de molinos de viento preindustriales en la provincia. La obra, que demuestra la presencia de estos ingenios en un territorio tradicionalmente ausente de la cartografía de los molinos eólicos preindustriales, aporta evidencias de la existencia en el territorio de estos ingenios precursores de los actuales sistemas de energía eólica.

De autoría colectiva, el trabajo aborda el estudio desde una perspectiva multidisciplinar que combina ingeniería, historia y análisis del territorio, reconfigurando la distribución geográfica de este tipo de tecnología en España y su evolución en el ámbito rural. Los capítulos de la publicación comienzan por contextualizar el puente entre pasado, presente y futuro en relación con el patrimonio y la energía, para acabar aportando evidencias documentales y oportunidades de investigación. De este modo, no solo permite comprender el funcionamiento técnico de los molinos y su valor como patrimonio cultural, sino que además configura el mapa de la molinería tradicional eólica.

La obra se inscribe en el proyecto de investigación Estudio histórico-técnico de los molinos de viento clásicos de la provincia de Soria, liderado por el investigador Luis Hernández Callejo y financiado por Ruralia Europa. El proyecto, desarrollado entre marzo de 2025 y mayo de 2026, tiene como objetivo documentar estas construcciones, analizar su funcionamiento y destacar su valor dentro del patrimonio industrial y etnográfico del territorio.