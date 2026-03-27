Soria Ya advierte a Mañueco que no le dará su voto o abstención para la Mesa de las Cortes "a cambio de nada"

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Soria Ya no regalará el voto de su único procurador durante esta nueva legislatura y menos en lo que respecta a la Mesa de las Cortes. Así lo dejó claro el procurador de la formación sorianista, Ángel Ceña, tras la reunión mantenida con el PP dentro de la ronda de contactos convocado por su candidato, Alfonso Fernández Mañueco, tras ganar las elecciones. "No vamos a dar el voto o la abstención a cambio de nada", aseveró ante los medios tras el encuentro con los 'populares'.

Tras reunirse con el PP durante una hora y 19 minutos, un tiempo inesperadamente largo como el propio Ceña reconoció, el procurador electo por Soria dejó claro que en el encuentro no se había alcanzado "ningún acuerdo ni ningún pacto", aunque sí consideró que "puede que haya un canal de diálogo" con el PP.

En todo caso, Soria Ya dejó claro cuáles serán sus condiciones. Mencionó aquí la puesta en marcha de las ayudas al funcionamiento para autónomos y empresas de la provincia; mejoras en las infraestructuras sanitarias y la dotación de profesionales para cubrir las vacantes, así como inversiones en carreteras. A todo ello sumó la reclamación de una ley de medidas contra la despoblación, que aseguró prevén llevar a las Cortes en cuanto comience la legislatura.

Sobre la Mesa de las Cortes, órgano que apunta a ser la cuestión troncal en las negociaciones de las próximas semanas, Ceña dijo conocer el "valor" que tiene. En todo caso, avanzó que la primera condición que pone a los grupos interesados en presidirla es que les llamen y "que muestren predisposición al diálogo".

En su intervención, Ceña también aseguró haber visto a Mañueco "optimista con que llegará a un acuerdo con Vox aunque no será fácil". No obstante, matizó que el candidato del PP a la Presidencia de la Junta "no pinta nada" y que "el PP de Castilla y León no tiene capacidad de decisión" en un acuerdo que, en su opinión, lo van a tomar en Madrid Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.

Pese a todo lo anterior, Ceña sostuvo también que "Mañueco no es consciente de la situación en la que está", ya que recordó al candidato del PP que continúa sin contar con la mayoría necesaria. En este sentido, el procurador sorianista consideró que "Vox parece que sea el socio preferente" y señaló que la reunión del día anterior entre ambas formaciones supuso "la escenificación de algo que en Castilla y León no se va a decidir". "Fue un teatrillo", afirmó.

Tras la reunión con Soria Ya tuvo lugar el encuentro entre el PP y el procurador electo de Por Ávila, Pedro Pascual, quien durante la valoración posterior consideró que su formación, y en general todas las que compondrán el Grupo Mixto, serán "más relevantes" en esta nueva legislatura.

En este caso, tras la reunión con Mañueco, Pascual dibujó un escenario en el que, con la abstención de Vox, el PP mantendría sus 33 procuradores, los mismos que sumaría el PSOE con el apoyo de UPL. Por eso señaló el abulense al voto 34, que de darse este escenario sería el determinante, ya que "Vox no va a llegar a acuerdos con el PSOE".

Aun con todo, el procurador de Por Ávila dejó claro que este escenario en el que el grupo Mixto adquiere tanta relevancia se trata de un análisis propio y que durante la reunión el PP no había trasladado nada en ese sentido.

En este contexto, Pascual dejó claro que desde su formación están "abiertos al diálogo" en pos de "una legislatura larga y estable" como deseó que sea esta. De hecho, apuntó que "hay que recuperar la cordialidad" porque la anterior fue "un poco bronca".

Finalmente, el procurador electo de Por Ávila argumentó no tener claro si finalmente se formalizará un pacto de gobierno entre el PP y Vox, ya que no apreció durante la reunión nada que pudiera anticiparlo. De hecho, manifestó que "va a depender de lo que ocurra en Extremadura y Aragón", al tiempo que recordó que "vienen las elecciones andaluzas".