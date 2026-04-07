Villarig lamenta que el Ministerio de Sanidad no tenga ganas de salir del bloqueo de las negociaciones para el estatuto de los médicos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El presidente del Consejo de Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, lamentó hoy que el Ministerio de Sanidad y la propia ministra, Mónica García, “no tienen ganas” de salir de la situación generada por el bloqueo de las negociaciones para que el Gobierno establezca un estatuto propio para los médicos. Una situación “malísima” que “está pagando el ciudadano, que no es culpable absolutamente de nada” y a la que “no se habría llegado si hubiera habido un diálogo más fluido”.

Precisamente por ello, los médicos celebrarán del 27 al 30 de abril la tercera ola de paros nacionales, a la que seguirá otra del 18 al 22 de mayo y una quinta del 15 al 19 de junio. “Y después, Dios irá”, apuntó el también presidente del Colegio de Médicos de León, quien no se mostró muy de acuerdo con que el mediador propuesto por el Ministerio de Sanidad “sean asociaciones de pacientes”, ya que “el mediador tiene que estar de acuerdo con las dos partes”.

El médico advirtió que a la fase del mediador “se ha llegado cuando las conversaciones y el diálogo no llega a buen puerto”, pero insistió en que este “tiene que estar de acuerdo a las dos partes o montado por la autoridad competente, que no es el caso, que en este momento pudiera ser a lo mejor que fuera vinculante”.

Ante las consideraciones del Ministerio, que dice que lo que se pide está ya recogido en el Estatuto Marco General, José Luis Díaz Villarig afirmó que “esto no es verdad” y recordó que lo que se solicita es un estatuto propio del médico, al tiempo que quiso dejar claro que, si las cosas no se hacen en su momento, “las dificultades cada vez son mayores”, tal y como “está ocurriendo ahora” y que está provocando que “se estén aumentando listas de espera y, en definitiva, el dolor en la sociedad”.

“Todo este se tiene que acabar cuanto antes y ojalá se pudiera acabar ya. Con esto de la mediación, si estuviéramos de acuerdo, pues es una salida, porque hace muchísimos años salimos de una huelga nacional con un tema de un mediador, pero las partes tienen que querer y ese mediador no puede ser un mediador de parte”, remarcó José Luis Díaz Villarig.

En este sentido, consideró que un mediador válido sería “uno que entienda del tema”, de forma que “no puede ser desde una asociación de pacientes”, porque debe ser alguien “que tiene que saber de qué tratan todos estos temas”, recoge Ical.

Mientras tanto, tal y como lamentó el presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, “las listas de espera se van acumulando y el que paga la situación es el ciudadano”. “Necesitamos que se nos trate de una manera diferente y aquí seguiremos, aunque esperemos que se acabe lo antes posible. Desde luego por nuestra parte no quedará”, concluyó.