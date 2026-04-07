Vox, dispuesto a facilitar al PP la Presidencia de las Cortes en Castilla y León: "No vamos a dejar las cámaras al PSOE"

Publicado por Ricardo García Valladolid Creado: Actualizado:

Vox deslizó este martes su intención de votar a favor del candidato que el PP proponga para presidir las Cortes de Castilla y León, que se constituirán la semana próxima, alegando que así evitarán que este cargo recaiga en el PSOE.

Así se expresó la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, después de que el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster, anunciara que no reclamarían ese cargo porque no están interesados "en los sillones", tal y como han hecho en Extremadura y Aragón.

En rueda de prensa en la Cámara baja, la portavoz parlamentaria avanzó que Vox "no va a dejar las cámaras en manos del PSOE", aunque evitó concretar si votarán al candidato 'popular'. Sí recordó que Vox no confía "plenamente" en el PP porque "dice una cosa y luego hace otra", pero insistió en que la formación de Abascal "va a evitar que la (Presidencia de la) Mesa caiga en manos del PSOE", informa Europa Press.

Esta decisión de Vox supone, entre otras cosas, que la constitución de la Mesa del Parlamento autonómico no quede en manos de Por Ávila. Y es que, incluso sin el apoyo de los de Abascal, al PP aún le quedaba la baza de buscar el apoyo del único procurador de la formación abulense, Pedro Pascual, para asegurarse la Presidencia a cambio, presumiblemente, de otro cargo en este órgano.

Millán rehusó especificar los escollos que están dilatando las negociaciones para formar gobiernos de coalición en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y se limitó a insistir en que Vox prioriza las medidas políticas, con garantías de cumplimiento y plazos, antes que los sillones, que no negocian a través de los medios y que el PP conoce las exigencias de los de Santiago Abascal.

"Nuestra prioridad son las medidas, luego ya veremos qué cuota de responsabilidad tiene cada uno de los gobiernos", hizo hincapié, antes de asegurar que Vox quiere cerrar pactos en las tres autonomías "lo antes posible". "No nos perdamos en titulares malintencionados ni en relatos mediáticos con la intención de ralentizar lo máximo posible estos acuerdos que deseamos que salgan adelante lo antes posible", pidió.

Las negociaciones para conformar ejecutivos de coalición de PP y Vox tras las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León, que aumentaron la fuerza de los de Abascal, carecen de avances entre reproches mutuos de bloqueo. Vox ya gobernó con el PP en esas tres autonomías, además de en la Comunidad Valenciana, pero rompió los pactos en julio de 2024, debido a las discrepancias sobre la acogida de menores migrantes no acompañados con los 'populares'.

Este mismo lunes el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, dejaba claros cuáles son los plazos que se manejan y las intenciones del partido de cara a la conformación de esos gobiernos autonómicos. «Vamos a demostrar que no queremos cargos», remarcó el dirigente de Vox que explicó que las negociaciones de su partido con el PP en Castilla y León «no comenzarán con los sillones».

Tras la reunión del Comité de Acción Política de la formación de Abascal, el dirigente avanzó que, tras el ‘parón’ por la Semana Santa, se han retomado las negociaciones con el PP en Extremadura y Aragón esta semana y que, según fuentes de Vox consultadas por este periódico, no se espera que cristalicen hasta la primera semana de mayo. Dicho esto, afirmó que en las ‘baronías’ del PP encuentra una «mejor predisposición» al acuerdo que en la dirección nacional de ‘Génova’.

En rueda de prensa, Fúster también acusó a ‘Génova’ de «filtrar conversaciones» en medios de comunicación para «obstaculizar» la negociación asegurando que piden cosas que no habían reclamado. Esto, según el portavoz de Vox, daña el «clima de confianza» entre los dos partidos. «La confianza es importantísima cuando el PP nos ha engañado tantas veces», señaló.

«Será responsabilidad del PP si quiere o no quiere», advirtió, a la vez que confirmó que hubo una conversación entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal tras las elecciones de Castilla y León, pero «no se produjo en los términos» que avanzó el líder ‘popular’.